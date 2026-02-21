Sosyal medyada "Baba Kız Doğada" hesabıyla tanınan Murat Kurtal, günlük yaşam ve doğa paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi kazanmıştı. Ancak son günlerde yaşanan üzücü haber, takipçilerini derinden etkiledi. Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal, genç yaşta yaşamını yitirdi. Peki, Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal kimdir? Baba kız doğada Sunay Kurtal neden öldü? Murat Kurtal'ın kaç çocuğu var? Detaylar...

MURAT KURTAL'IN EŞİ SUNAY KURTAL KİMDİR?

Sunay Kurtal, üç çocuk annesi olarak ailesine olan düşkünlüğü ve sade yaşam tarzıyla çevresi tarafından sevilen bir isimdi. Kendisinin sosyal medyada aktif bir paylaşım hesabı olmasa da, Murat Kurtal'ın içeriklerinde sıkça yer alarak takipçilerin sevgisini kazanmıştı. Ailesine olan bağlılığı ve samimiyetiyle tanınan Sunay Kurtal, hayatı boyunca özellikle çocuklarının mutluluğu ve güvenliği için büyük çaba gösterdi.

SUNAY KURTAL NEDEN ÖLDÜ?

Sunay Kurtal, gece saatlerinde evinde aniden fenalaşarak hayata veda etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tüm müdahalelerine rağmen genç kadını hayata döndüremedi.

Olay, hem ailesini hem de sosyal medya takipçilerini derinden üzdü. Murat Kurtal, yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dile getirdi:

"Gardaşlarım, dostlarım can yoldaşımı, kara gözlümü, 3 evladımın anasını kaybettim. Yarından itibaren çok uzun bir süre hesabımı donduracağım. Evlatlarımın hem anası hem babası olacağım. Kelimelerim boğazıma dikiliyor… Söylenecek sözüm kalmadı. Bana dua edin. Mekânın cennet olsun can yoldaşım, hatun'um."

MURAT KURTAL'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Murat Kurtal'ın üç çocuğu bulunuyor. Ailenin yaşadığı kayıp, yalnızca eşini değil, çocuklarını da derinden etkiledi. Murat Kurtal, eşinin vefatı sonrası sosyal medya hesabını bir süreliğine dondurma kararı aldı ve evlatlarının hem annesi hem babası olacağını belirtti.

Kızları Erva ve Zümra, babalarıyla birlikte doğa ve günlük yaşam içeriklerinde sıkça yer almış, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmişti. Aile, paylaşımlarıyla samimi bir bağ kurarken, geçtiğimiz yıllarda Murat Kurtal ve kızları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da ağırlanmıştı. Bu ziyaret, özellikle kızların uçak inişlerini izledikleri anlarla sosyal medyada gündem olmuştu.