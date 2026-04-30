Murat Kaan Günaydın kimdir? Murat Kaan Günaydın kaç yaşında, nereli?

Beykoz Kavacık’ta 24 Nisan günü meydana gelen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayda, vücut geliştirme sporcusu Murat Kaan Günaydın ile ilgili ciddi bir adli süreç başlatıldı. İddialara göre, bir kurye ile yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu araya giren komşu Alican Tekin’in bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, güvenlik ve adli makamlar tarafından soruşturuldu. Şüpheli Murat Kaan Günaydın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Murat Kaan Günaydın kimdir? Hukuk Fakültesi öğrencisi Murat Kaan Günaydın kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ MURAT KAAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Beykoz Kavacık’ta yaşanan olayın ardından adı kamuoyuna yansıyan Murat Kaan Günaydın hakkında farklı iddialar gündeme gelmiştir. Ancak mevcut resmi bilgilere göre şüphelinin vücut geliştirme sporcusu olduğu ve olayın yaşandığı apartmanda ikamet ettiği belirtilmektedir.

Bazı sosyal medya paylaşımlarında “hukuk fakültesi öğrencisi” olduğuna dair ifadeler yer alsa da, bu bilgiye ilişkin doğrulanmış resmi bir kayıt ya da adli makam açıklaması bulunmamaktadır. Bu nedenle Murat Kaan Günaydın’ın eğitim geçmişiyle ilgili net bir bilgi kamuya açık kaynaklarda kesinleşmiş değildir.

Olayın ardından emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin geçmiş davranışlarına ilişkin tanık ifadeleri de dosyaya yansımıştır. Apartman sakinlerinin beyanlarına göre Günaydın’ın daha önce de çevre sakinleri ve kuryelerle çeşitli tartışmalar yaşadığı iddia edilmiştir.

MURAT KAAN GÜNAYDIN KAÇ YAŞINDA?

Murat Kaan Günaydın’ın yaşıyla ilgili resmi makamlar tarafından doğrulanmış net bir bilgi kamuoyuna açıklanmamıştır.

MURAT KAAN GÜNAYDIN NERELİ?

Murat Kaan Günaydın’ın memleketine ilişkin resmi kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

-ALİCAN TEKİN-

OLAYIN GELİŞİMİ VE ADLİ SÜREÇ

İstanbul’un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Sayman Sokak’ta meydana gelen olayda, iddialara göre bir kurye ile Murat Kaan Günaydın arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine olaya müdahale etmek isteyen komşu Alican Tekin, tarafları ayırmak için araya girdi.

Bu sırada yaşanan arbede esnasında Murat Kaan Günaydın’ın elindeki bıçakla Alican Tekin’i birden fazla yerinden yaraladığı öne sürüldü. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ağır yaralandığı belirlenen Alican Tekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi daha sonra Kanlıca Mezarlığı’nda defnedildi.

Gözaltına alınan şüpheli Murat Kaan Günaydın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

OLAY SONRASI SORUŞTURMA VE TANIK BEYANLARI

Olay sonrası ifade veren bazı apartman sakinleri, Murat Kaan Günaydın’ın daha önce de çevresindeki kişilerle tartışmalar yaşadığını öne sürmüştür. Özellikle kuryeler ve komşularla yaşanan gerginliklerin daha önce de gündeme geldiği iddialar arasında yer almaktadır.

Hayatını kaybeden Alican Tekin’in ailesi ise verdikleri ifadelerde olayın yaşandığı akşam yaşananları detaylı şekilde anlatmış, Tekin’in olaya müdahale ederken saldırıya uğradığını belirtmiştir.

Emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle incelendiği, kamera kayıtları ve tanık beyanlarının değerlendirildiği aktarılmıştır.