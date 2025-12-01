Türk sinemasının sevilen oyuncularından Murat Cemcir, Tokat'ta dünyaya geldi. Gürcü kökenli olan Cemcir, kariyerine yardımcı rollerle başlasa da kısa sürede başrol projeleriyle adını duyurdu. Peki, Murat Cemcir kimdir? Murat Cemcir kaç yaşında, nereli? Murat Cemcir evli mi? Murat Cemcir dizi ve filmleri! Detaylar...

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir, Türk sinema ve televizyon dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biridir. 30 Kasım 1976 tarihinde Tokat'ta doğan Cemcir, özellikle komedi türündeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Gürcü kökenli olan oyuncu, sinemada ve televizyonda farklı karakterleri başarıyla canlandırmasıyla tanınır.

Kariyerine yardımcı rollerde başlamasına rağmen, kısa sürede başrol performanslarıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştır. Selçuk Aydemir'in yönetmenliğinde çekilen projelerde, Ahmet Kural ile oluşturduğu uyumlu ikili, Türk komedi sinemasında unutulmaz işlere imza atmıştır. Cemcir'in oyunculuğu, karakterlerine verdiği özgün yorum ve doğal oyunculuk tarzı ile öne çıkar.

MURAT CEMCİR KAÇ YAŞINDA?

Murat Cemcir, 30 Kasım 1976 doğumlu olduğuna göre, 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. Kariyerinin başından beri sahnede ve kamera önünde kendini sürekli geliştiren Cemcir, yaşına rağmen enerjisi ve performansıyla genç oyunculara taş çıkartmaktadır.

Yaşı ilerledikçe deneyimiyle birleşen yeteneği, özellikle komedi ve dramatik rollerde onu farklı kılan en önemli faktörlerden biridir. Cemcir, sadece ekranlarda değil, tiyatro ve film festivallerinde de başarılı bir oyuncu olarak tanınmaktadır.

MURAT CEMCİR NERELİ?

Murat Cemcir, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ne bağlı Tokat ilinde dünyaya gelmiştir. Gürcü kökenli bir aileye mensup olan Cemcir, kökeninin getirdiği kültürel mirası yaşamına ve oyunculuğuna yansıtmaktadır. Gürcüceyi iyi derecede konuşabilmesi, kültürel zenginliğini ve karakter derinliğini sahneye taşımasına olanak tanımaktadır.

Tokat doğumlu olmasının yanı sıra, üniversite eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğitim hayatı ve kültürel geçmişi, onun disiplinli çalışma anlayışını ve sahnedeki performansını şekillendiren temel unsurlardır.

MURAT CEMCİR EVLİ Mİ?

Murat Cemcir'in özel hayatı, kariyeri kadar merak edilen konulardan biridir. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Cemcir'in evlilik durumu ve özel ilişkileri sık sık gündeme gelmektedir. Ancak oyuncunun yaşamına dair detaylar, genellikle medyada özel hayatını koruma isteğiyle sınırlı kalmıştır.

MURAT CEMCİR DİZİ VE FİLMLERİ

Murat Cemcir'in kariyeri, zengin bir dizi ve film portföyü ile doludur. Özellikle Ahmet Kural ile birlikte başrol oynadığı projeler, Türk sinemasının en sevilen yapımları arasında yer almaktadır.

DİZİLERİ

İşler Güçler: Cemcir'in kariyerinde dönüm noktası olan bu dizi, onun doğal ve samimi oyunculuk tarzını gözler önüne sermiştir.

Kardeş Payı: 2014 yılında başlayan ve 35 bölüm süren bu dizide Cemcir, başrol olarak performansını sergilemiştir.

Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir: Selçuk Aydemir yönetiminde çekilen bu diziler, Cemcir'in komedi yeteneğini ön plana çıkarmıştır.

Ailecek Şaşkınız: Cemcir'in aile temalı projelerdeki başarısını gösteren bir diğer önemli dizidir.

FİLMLERİ

Çalgı Çengi (2010): Ahmet Kural ile başrolü paylaşan Cemcir, bu filmdeki performansıyla geniş kitlelerce tanınmıştır.

Düğün Dernek ve Düğün Dernek 2: Cemcir'in en popüler filmleri arasında yer alan bu yapımlar, Türk sinemasında komedi alanında bir fenomen haline gelmiştir.

Takva ve Yeraltı: Başarılı oyuncu, bu filmlerde yardımcı roller üstlenerek dramatik yeteneğini de göstermiştir.

Ahlat Ağacı (2018): Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğinde, "İdris Karasu" karakterini canlandırmıştır.

Cemcir'in diziler ve filmlerindeki başarısı, Ahmet Kural ile olan uyumlu partnerliği ile birleşince Türk komedi sinemasının unutulmaz simalarından biri haline gelmesini sağlamıştır. 2023 yılında bu iş birliği sona erse de Cemcir, kariyerine bağımsız projelerle devam etmektedir.