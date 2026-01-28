Murat Boz, Blok3 hakkında ne dedi? Demet Akalın Murat Boz'u neden takipten çıktı?

Blok3 üzerinden başlayan tartışmalar müzik dünyasında yeni bir gerilimi beraberinde getirdi. Murat Boz'un rapçi hakkında yaptığı açıklamalar gündemin üst sıralarına taşınırken, hemen ardından Demet Akalın'dan dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi. Akalın'ın Murat Boz'u takipten çıkması, iki ünlü isim arasında ne yaşandığı sorusunu gündeme taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MURAT BOZ BLOK3 HAKKINDA NE DEDİ?

Murat Boz yaptığı bir röportajda "Çocuklar emek sarf eden, yazan, çizen çocuklar. Ben inanmıyorum o işlere. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum, seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Blok3'ün çok sevilen şarkıları var. Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok, şu an öğreniyorum. Bir şey demem çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil; onları el üstünde tutmak lazım." dedi.

DEMET AKALIN MURAT BOZ'U TAKİPTEN ÇIKTI MI?

Demet Akalın'ın, Murat Boz'un Blok3 ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Instagram'da Murat Boz'u takibi bıraktığı görüldü. Kısa sürede fark edilen bu hamle sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar Akalın'ın bu kararı Blok3 konusu nedeniyle aldığı yorumlarını yaptı.

BLOK3, DEMET AKALIN OLAYI NEDİR?

Olayın temeli, Blok3'ün Spotify'daki dinlenme sayılarıyla ilgili ortaya atılan manipülasyon ve bot basma iddialarına dayanıyor. Daha önce bu iddialar üzerinden Blok3 ile Demet Akalın arasında dolaylı bir gerilim yaşanmış, Akalın'ın konuyla ilgili imalı paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

ŞARKILARI SPOTİFY'DAN KALDIRILAN BLOK3 NE AÇIKLAMA YAPTI?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalarda bulunan Blok3, 'Benimle uğraşacaksınız ha, benimle uğraşacaksınız. 'Obsesif' albümü tamamen kaldırılmış. Onlarca beş tane daha şarkım kaldırılmış. Ya totalde bayağı bir şarkım kaldırılmış sahte claimle. Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla ama şu an araştırmaya devam ediyorum. Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki, benimle istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar uğraşın bak, istediğiniz kadar, hiçbir şey değişmeyecek. Haberiniz olsun. Ve bunu yapan arkadaşı ya da arkadaşları, onun arkasındakileri, bilmem neleri hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin' ifadelerini kullandı.