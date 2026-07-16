Münevver Zehra Davutoğlu kimdir, Dr. Münevver Zehra Davutoğlu hangi hastanede görev yapıyor, Zehra Davutoğlu tutuklandı mı?

"Münevver Zehra Davutoğlu kimdir, Dr. Münevver Zehra Davutoğlu hangi hastanede görev yapıyor?" sorusu, Şanlıurfa'da yaşanan doğum sonrası ölüm olayının ardından internet kullanıcılarının en çok arattığı başlıklar arasına girdi. Edanur Yaman'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu'nun kariyeri, görev yaptığı hastane ve hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

ŞANLIURFA'DA DOĞUM SONRASI ÖLÜM OLAYINDA DOKTOR TUTUKLANDI!

Şanlıurfa'da özel bir hastanede sezaryen doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Edanur Yaman'ın ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç annenin ölüm nedeni ise yapılacak adli tıp incelemesi ve tıbbi bilirkişi raporunun ardından netlik kazanacak. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

DOĞUMDAN SONRA SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞTI

Edinilen bilgilere göre Edanur Yaman, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında Şanlıurfa'daki özel bir hastanede sezaryen yöntemiyle doğum yaptı. Doğumun ardından sağlık durumunun kötüleştiği belirtilen genç anne, ileri tetkik ve tedavi amacıyla 15 Temmuz'da Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 16 Temmuz 2026 günü saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Acı olay, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

ŞANLIURFA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Edanur Yaman'ın hayatını kaybetmesinin ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında doğumu gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen doktor, nöbetçi mahkeme tarafından "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP RAPORUYLA BELİRLENECEK

Soruşturma kapsamında Edanur Yaman'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli tıp incelemesi ve tıbbi bilirkişi değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi. Hazırlanacak raporların, soruşturmanın seyrini belirleyecek en önemli deliller arasında yer alacağı ifade edildi.

Yetkililer, ölüm nedenine ilişkin resmi değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından olayla ilgili hukuki sürecin elde edilecek bulgular doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hastanedeki tedavi süreci, tıbbi kayıtlar, sağlık personelinin ifadeleri ve uzman incelemeleri detaylı şekilde değerlendiriliyor. Olayla ilgili tüm iddiaların titizlikle araştırıldığı belirtilirken, soruşturmanın adli tıp raporu ve bilirkişi görüşlerinin tamamlanmasının ardından yeni gelişmelerle devam etmesi bekleniyor. Öte yandan soruşturma sürüyor olup, ölüm nedenine ilişkin kesin değerlendirme henüz resmi incelemelerin tamamlanmasının ardından yapılacak.

MÜNEVVER ZEHRA DAVUTOĞLU HAKKINDA

1981 Elbistan doğumlu Op. Dr. Münevver Zehra Davutoğlu, lise eğitimini Ankara Çankaya Lisesi'nde tamamladıktan sonra Konya Meram Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını Atatürk Üniversitesi'nde tamamlayarak uzman hekim unvanını almıştır. Gebelik takibi, normal ve sezaryen doğum, kadın h