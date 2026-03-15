Haberler

Multimedya yasağı SON DAKİKA! Multimedya ekran yasağı kalktı mı, ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Bakanlık açıkladı!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Multimedya ekran yasağı kalktı mı? İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yaptırımların yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar durdurulduğunu duyurdu. Peki, multimedya ekran yasağı ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ekranı kullanımına ilişkin uygulanmaya başlanan cezaların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Peki, Multimedya yasağı kalktı mı, ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Detaylar haberimizde.

MULTİMEDYA EKRAN YASAĞI ERTELENDİ Mİ, DURDURULDU MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında sürücünün görüş ve kullanım alanı içinde bulunan görüntü cihazlarına ilişkin düzenleme getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin trafikte seyreden tüm araçlar açısından tutarlı ve açık şekilde uygulanabilmesi için yeni bir yönetmelik hazırlanacağı belirtilerek, bu düzenleme tamamlanana kadar yaptırımların uygulanmasının durdurulduğu ifade edildi.

KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLECEK

Bakanlık, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren bu kapsamda uygulanan cezai yaptırımların da iptal edileceğini duyurdu. Yapılacak yönetmelik çalışmasıyla birlikte uygulamanın trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde netleştirileceği belirtildi.

MÜZİK SİSTEMLERİNE DENETİM 1 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Öte yandan araçlara sonradan eklenen müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağı, bu tarihten sonra ise ilgili kanun kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

