Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında ortaya atılan iddialar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle cezaevi koşullarına ilişkin dile getirilen "erkek koğuşu" iddiası, hem sosyal medyada hem de gazeteciler arasında yoğun bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki, Mükremin Gezgin erkek koğuşuna mı konuldu? Mükremin Gezgin neden tutuklandı? Detaylar...

MÜKREMİN GEZGİN'İN ERKEK KOĞUŞUNA MI KONULDU?

Mükremin Gezgin'in tutuklanmasının ardından kamuoyuna yansıyan en dikkat çekici iddialardan biri, Gezgin'in Metris Cezaevi'nde erkeklerin bulunduğu koğuşa yerleştirildiği yönündeydi. Bu iddia ilk olarak Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan tarafından gündeme taşındı.

Ancak söz konusu iddia, kısa süre içinde resmi kaynaklara dayandırılarak yalanlandı. Gazeteci Barış Terkoğlu, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle birebir görüştüğünü belirterek konuya açıklık getirdi. Terkoğlu'nun aktardığı ifadeler kamuoyunda geniş yer buldu:

"Yeni Şafak muhabirinin aşağıdaki iddiasını Adalet Bakanlığı'na sordum. Aldığım yanıt şu şekilde: 'Tutuklanan şahıs travestiyse eğer genellikle travestilerin olduğu koğuşa, özel durumlarda ise tek kişilik koğuşa alınıyor. Mükremin Gezgin, tek kişilik bölüme konuldu. Erkeklerin koğuşuna konduğu bilgisi doğru değil.' Doğru olan da bu… Dışarıda olduğu gibi cezaevinde de tutuklu ve hükümlüler için öncelik insan onuruna yakışır muamele olmalı. Muhatap ya da suçlama ne olursa olsun aksini düşünmek ülkeyi başka bir yere götürür."

MÜKREMİN GEZGİN NEDEN TUTUKLANDI?

Mükremin Gezgin'in tutuklanma gerekçesi, ünlü isimleri de kapsayan geniş çaplı bir uyuşturucu soruşturmasına dayanıyor. Soruşturma kapsamında Gezgin hakkında iki ayrı suçlamanın yöneltildiği biliniyor.

Yetkili merciler tarafından aktarılan bilgilere göre, Mükremin Gezgin şu iddialarla tutuklandı:

"Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak"

"Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek"

Bu suçlamalar doğrultusunda gözaltına alınan Gezgin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.