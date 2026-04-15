Mükerrem Ünlüer kimdir? Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer kaç yaşında, nereli?

Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan silahlı saldırı olayının ardından gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Yaşanan olay sonrası gözler kentte yürütülen sürece çevrilirken, Kahramanmaraş Valisi Ünlüer’in hayatı, kariyeri ve kişisel bilgileri kamuoyunda merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor?

MÜKERREM ÜNLÜER KİMDİR?

Mükerrem Ünlüer, mülki idare alanında uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunan bir devlet yöneticisidir. Kaymakamlık görevlerinden bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki üst düzey görevlere kadar birçok önemli pozisyonda bulunmuş, 2023 yılında Kahramanmaraş Valisi olarak atanmıştır.

MÜKERREM ÜNLÜER KAÇ YAŞINDA?

1964 doğumlu olan Mükerrem Ünlüer, 2026 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

MÜKERREM ÜNLÜER NERELİ?

Mükerrem Ünlüer Erzurum doğumludur. İlk ve orta öğrenimini de burada tamamlamıştır.

MÜKERREM ÜNLÜER’İN KARİYERİ

Mükerrem Ünlüer, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1989-1992 yılları arasında kaymakam adaylığı yapmıştır. Meslek hayatı boyunca Amasya Taşova ve Bursa Keles’te kaymakam vekilliği, Isparta Gelendost, Artvin Yusufeli ve Elazığ Palu’da kaymakamlık görevlerinde bulunmuştur.

1999 Marmara depremi döneminde Sakarya’da vali yardımcılığı ve Ferizli Kaymakamlığı görevlerini eş zamanlı yürütmüştür. Daha sonra İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde idari ve mali işler ile hukuk müşavirliği gibi önemli görevlerde yer almıştır.

2013 yılında Bayburt Valisi olarak atanan Ünlüer, ardından İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Müsteşarlık görevlerinde bulunmuş, daha sonra merkez valiliğine getirilmiştir. 2023 yılında yayımlanan kararname ile Kahramanmaraş Valisi olarak görevlendirilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Mükerrem Ünlüer, evli ve iki çocuk babasıdır.