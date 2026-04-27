Mukadderat nerede çekildi, Kastamonu'da mı çekildi, Mukadderat filmi ne zaman çekildi?

Mukadderat filmi ne zaman çekildi ve hangi ilçede set kuruldu? Yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği yapım, 2024 yılı içerisinde Kastamonu’nun doğal güzellikleriyle meşhur Cide ilçesinde kaydedildi. Karadeniz’in eşsiz manzaralarını beyazperdeye taşıyan filmde, Sultan karakterinin Kastamonu sokaklarındaki varoluş mücadelesi izleyiciyi derinden etkiliyor. İşte oyuncu kadrosuyla merak uyandıran Mukadderat nerede çekildi sorusunun cevabı ve merak edilen set arkası detayları...

Başrolünde usta oyuncu Nur Sürer'in yer aldığı ve bir kadının özgürleşme hikayesini anlatan Mukadderat filminin çekimleri, Karadeniz’in büyüleyici atmosferine sahip olan Kastamonu ilinde gerçekleştirildi. Filmin hikayesi, Kastamonu'nun doğal güzellikleri ve kendine has dokusuyla bilinen Cide ilçesinde geçiyor. Cide’nin samimi mahalle kültürü, pazar yerleri ve eşsiz sahil şeridi, Sultan’ın hayata karşı dik duruşunu sergilediği sahneler için doğal bir platform sundu.

MUKADDERAT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Güçlü senaryosuyla dikkat çeken yapımın hazırlık süreci titizlikle yürütüldü. Mukadderat filminin çekimleri 2024 yılının ilk aylarında yapıldı. Kış ve bahar geçişinin o samimi havasını kadrajına sığdıran film ekibi, birkaç aylık yoğun bir set mesaisinin ardından çekimleri tamamladı. Çekimlerin ardından hızla kurgu masasına gidilen film, aynı yıl içerisinde festival yolculuğuna başlayarak izleyiciyle buluşmaya hazır hale getirildi.

CİDE'NİN TARİHİ SOKAKLARI VE PAZAR YERİ SET OLDU

Filmde Sultan’ın ticaret hayatına atıldığı ve erkek egemen dünyaya meydan okuduğu meşhur pazar sahneleri, gerçekten de Cide'nin yerel pazarlarında kaydedildi. Bölge halkının da figüran olarak destek verdiği çekimlerde, Kastamonu’nun geleneksel yaşam biçimi ve Sultan’ın bu geleneklerle olan çatışması en doğal haliyle yansıtıldı. Filmin ev sahneleri ve pansiyon olarak kullanılan mekanlar ise Cide'nin karakteristik mimarisini taşıyan yapılardan seçildi.