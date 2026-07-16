Mukadderat filmi oyuncuları kim, karakterleri kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Mukadderat filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mukadderat filmini izleyecek olanların merak ettiği Mukadderat konusu nedir, Mukadderat oyuncuları kimler ve Mukadderat özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUKADDERAT FİLMİ OYUNCULARI KİM? MUKADDERAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Yerli sinemanın dikkat çeken dram yapımlarından Mukadderat, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmasının ardından yeniden gündeme geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve toplumsal mesajlar içeren hikâyesiyle öne çıkan film hakkında "Mukadderat filmi oyuncuları kim?" ve "Mukadderat filminin konusu ne?" soruları merak ediliyor. İşte filme dair detaylar.

MUKADDERAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Mukadderat, eşini kaybettikten sonra hayatına kendi kararlarıyla yön vermek isteyen Sultan isimli bir kadının etkileyici mücadelesini konu alıyor.

Eşinin vefatının ardından yalnız kalmak istemeyen Sultan, çocuklarına yeniden evlenmek istediğini açıklar. Ancak oğlu Nevzat ve kızı Reyhan, babalarının ölümünün üzerinden henüz çok kısa bir süre geçtiği için bu kararı doğru bulmaz. Özellikle geleneksel değerlere bağlı olan Nevzat, küçük bir ilçede annesinin yeniden evlenme isteğinin toplum tarafından hoş karşılanmayacağını düşünür.

Çocuklarının tüm itirazlarına rağmen kararından vazgeçmeyen Sultan, yalnızca yeni bir hayat kurmak istemekle kalmaz; aynı zamanda ekonomik bağımsızlığını kazanmak için de mücadele eder. Evini pansiyona dönüştürerek işletmeye başlayan Sultan, pazarda tezgâh açar ve erkek egemen ticaret hayatında ayakta kalmaya çalışır.

Onun cesareti, ilçedeki diğer kadınlara da ilham olur. Zamanla birçok kadın ekonomik özgürlüğünü kazanmak için çalışmaya başlarken, Sultan'ın mücadelesi kadınların dayanışmasını ve kendi kimliklerini oluşturma sürecini de beraberinde getirir.

MUKADDERAT FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimleri yer alıyor:

• Nur Sürer

• Aslıhan Gürbüz

• Osman Sonant

• Şerif Erol

• Osman Alkaş

• Cem Zeynel Kılıç

• Şirin Sultan Saldamlı

• Sacide Taşaner

• Deniz Özerman

• Kenan Demirok

• Necmettin Çobanoğlu

FİLMİN KÜNYESİ

Mukadderat'ın yönetmenliğini Nadim Güç üstlenirken, hikâye ve senaryo Erdi Işık imzasını taşıyor. Ortak senaristler arasında Senem Birlik ve Karden Kasaplar yer alıyor.

Filmin yapımcılığını Rodi Kayım üstlenirken, ortak yapımcılar arasında Erdi Işık, Suzan Sümeli ve Saros Film - Ahmet Katıksız bulunuyor.

KADIN MÜCADELESİNİ MERKEZİNE ALIYOR

Mukadderat, yalnızca bir kadının yeniden hayata tutunma hikâyesini değil; aynı zamanda kadınların toplumsal baskılar karşısında ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarını kazanma mücadelesini de gözler önüne seriyor. Dram türündeki yapım, güçlü oyunculuk performansları ve verdiği toplumsal mesajlarla izleyicilere duygu yüklü bir hikâye sunuyor.