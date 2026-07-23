Muhtemel Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Muhtemel Aşk 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin ilk bölümünün ardından izleyiciler yeni bölüm tanıtımını merakla beklerken, fragmanın Show TV’nin resmi kanalları ve dijital platformları üzerinden paylaşılması bekleniyor.

MUHTEMEL AŞK KARAKTERLERİ

• Ekin Koç (Kadir)

• Feyyaz Şerifoğlu (Tolga)

• Ayça Ayşin Turan (Defne)

• Melis Minkari (Zeynep)

• Hayal Köseoğlu (Melis)

• Evrim Doğan (Mine)

• Selen Domaç (Suzan Poyraz)

• Özgür Berber (Oğuz Derin)

• Tugay Erdoğan (Yavuz)

• Ege Erkal (Yiğit)

• Melisa Berberoğlu (Leyla Emindağ)

• Müge Bayramoğlu (Özlem Baktıner)

• Bahtiyar Memili (Selim Kartal)

MUHTEMEL AŞK OYUNCULARI

Kadrosunda birbirinden başarılı isimleri buluşturan Muhtemel Aşk dizisi, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi oyuncular yer alıyor. Yapım, güçlü kadrosuyla sezonun iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

MUHTEMEL AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Muhtemel Aşk dizisinin çekimleri İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Modern şehir yaşamını yansıtan mekanların tercih edildiği yapımda, hikâyenin atmosferi görsel açıdan güçlendirilerek izleyiciye aktarılıyor.

MUHTEMEL AŞK KONUSU NEDİR?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi, ailesinin sorumluluğunu tek başına üstlenen başarılı avukat Defne Derin’in hayat mücadelesini konu alıyor. İş ve özel hayat arasında sıkışan Defne, yaşanan beklenmedik bir kriz sonrası kendisini büyük bir çıkmazın içinde bulur.

Çaresizlikle aldığı bir karar onu Bartıner Holding’in varisi olan eski bir okul arkadaşından yardım istemeye götürür. Bu adım, Defne’yi ait olmadığını düşündüğü seçkin bir davete sürükler ve hayatının yönünü tamamen değiştirir. O gece karşılaştığı Tolga Erez ve Kadir Emindağ, onun hem kalbini hem de hayatını etkileyecek olayların başlangıcını oluşturur. Attığı tek bir karar, geri dönüşü olmayan bir sürecin kapısını aralar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Defne ve Kadir arasındaki yakınlaşma, ailelerin ve arkadaş çevresinin de bulunduğu bir restoranda sürpriz bir şekilde ortaya çıkıyor. Restoranda yaşanan beklenmedik kargaşa merak uyandırırken, Kadir’in etrafındaki ilgiden rahatsız olan Defne, sınırlarını çizmek için harekete geçiyor. Bir yandan iş hayatındaki çekişmeleri, diğer yandan birbirlerine karşı koyamadıkları çekimleriyle dikkat çeken ikili, romantik ve eğlence dolu anlara imza atıyor.