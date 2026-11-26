Muhtemel Aşk 23. bölüm full HD izleme linki var mı, son bölüm nereden izlenir soruları dizinin takipçilerinin gündeminde. Muhtemel Aşk, Show TV ekranlarında yayınlanıyor ve Show TV'nin resmi internet sitesinden canlı olarak izlenebiliyor. Kaçırılan 23. bölüm ise yayının ardından Show TV'nin resmi dijital platformlarında tek parça ve yüksek görüntü kalitesinde izleyiciye sunuluyor.

Muhtemel Aşk, Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler Show TV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve kanalın mobil uygulamasını kullanabiliyor. Kaçırılan bölümlere ise yayının ardından Show TV'nin resmi dijital platformlarından ulaşılabiliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhtemel Aşk'ın son bölümünde Kader'in ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini öğrenen Kadir, onu kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atmaya karar verdi. Ancak ameliyatın taşıdığı büyük risk, yalnızca Kader'i değil bütün aileyi zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

Kadir gerçeği Defne'den saklamaya çalışırken, Defne evliliklerinin daha ilk günlerinde kendisinden yine bir şeylerin gizlendiğini fark etti. Sinan'ın yıllar sonra ortaya çıkması Mine ve çocuklarının eski yaralarını yeniden açtı. Özlem'in hamileliği Tolga'nın hayatını değiştirirken, Kader'i kurtarma mücadelesi herkesi aynı korkunun etrafında birleştirdi.