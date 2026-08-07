Muhbir filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Muhbir filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Muhbir filmi oyuncuları kim, konusu ne? sorusunun yanıtı da merak edilen detaylar arasında bulunuyor. Yönetmenliğini Ric Roman Waugh’un üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Susan Sarandon ve Jon Bernthal gibi isimler yer alıyor. Film, 2013 yılında vizyona girerken aksiyon ve macera türündeki yapısıyla dikkat çekiyor.

MUHBİR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve gerilim türündeki Muhbir (Snitch) filmi, başrolünde Dwayne Johnson’ın yer aldığı yapımlardan biri olarak öne çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh’un oturduğu film, 2013 yılında sinemaseverlerle buluştu. Yapım, oğlunun haksız yere uzun süre hapis cezası almasını engellemek isteyen bir babanın mücadelesini konu alıyor.

Muhbir filmi, ağırlıklı olarak ABD’nin Louisiana eyaletinde çekildi. Çekimlerin önemli bölümü New Orleans ve çevresinde gerçekleştirildi. Filmde kullanılan mekânlar, hikâyenin suç ve uyuşturucu dünyasını anlatan atmosferini destekliyor.

MUHBİR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Muhbir filmi, 2012 yılında çekildi ve 2013 yılında vizyona girdi. Filmin senaryosu Justin Haythe tarafından kaleme alınırken, yapım gerçek olaylardan esinlenen bir hikâyeyi beyaz perdeye taşıyor.

Yapım, ABD'de 22 Şubat 2013 tarihinde sinemalarda gösterime girdi. Türkiye'de ise film 5 Nisan 2013 tarihinde vizyona girdi.

MUHBİR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Muhbir filminin başrolünde dünyaca ünlü oyuncu ve eski profesyonel güreşçi Dwayne Johnson bulunuyor. Johnson, filmde oğlu için büyük bir risk alan John Matthews karakterini canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler yer alıyor:

• Dwayne Johnson – John Matthews

• Susan Sarandon – Joanne Keeghan

• Jon Bernthal – Daniel James

• Barry Pepper – Agent Cooper

• Harold Perrineau – Jeffrey Steele

• Benjamin Bratt – Juan Carlos “El Topo” Pintera

• Michael Kenneth Williams – Malik

• Melina Kanakaredes – Sylvie Collins

MUHBİR FİLMİ KONUSU NE?

Muhbir filminde, başarılı bir iş hayatı bulunan John Matthews’ın hayatı oğlu Jason’ın uyuşturucu suçundan tutuklanmasıyla altüst oluyor. Jason, arkadaşının gönderdiği uyuşturucu paketini teslim almasının ardından polis tarafından yakalanıyor ve ciddi bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

Oğlunun başına gelenleri kabullenemeyen John, Jason’ın cezasını azaltabilmek için savcıyla anlaşma yapıyor. Bunun karşılığında uyuşturucu dünyasındaki kişiler hakkında bilgi vermesi gerekiyor. Ancak John’un bu dünyayla herhangi bir bağlantısı bulunmuyor.

Oğlunu kurtarmak için uyuşturucu çetesinin içine girmeye karar veren John, kısa sürede kendisini son derece tehlikeli insanların arasında buluyor. Başlangıçta yalnızca oğlunun özgürlüğünü sağlamaya çalışan John, ilerleyen süreçte hem kendi hayatını hem de ailesinin güvenliğini riske atıyor.

MUHBİR FİLMİ GERÇEK HİKÂYE Mİ?

Muhbir filmi tamamen kurgusal bir hikâyeden oluşmuyor. Yapımın senaryosu, gerçek olaylardan esinleniyor. Film, uyuşturucu suçları nedeniyle hapse giren oğlunu kurtarmak için gizli muhbir olarak çalışan bir babanın yaşadıklarından ilham alıyor.

Bu yönüyle Muhbir, yalnızca aksiyon sahneleriyle değil, bir babanın oğlunu kurtarmak için göze aldığı tehlikeleri anlatmasıyla da dikkat çekiyor.

MUHBİR FİLMİ IMDb PUANI

Muhbir (Snitch), aksiyon ve suç türünü seven izleyiciler tarafından ilgi gören yapımlar arasında yer alıyor. Dwayne Johnson’ın başrol performansının öne çıktığı film, aile bağları, suç dünyası ve fedakârlık temalarını aksiyon dolu bir hikâyeyle bir araya getiriyor.