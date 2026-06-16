Muharrem ayı ne zaman başlıyor, başladı mı? 2026 Hicri yılbaşı ne zaman, aşure günü ne zaman?

Hicri takvimde yeni yılın başlangıcı olan Muharrem ayı ve bu aya bağlı önemli günler, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da merak ediliyor. Özellikle “Muharrem ayı ne zaman başlıyor başladı mı?”, “2026 Hicri yılbaşı ne zaman” ve “Aşure günü ne zaman?” soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2026 yılına ait Muharrem ayı ve önemli tarihleri netleşmiş durumda.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR BAŞLADI MI?

2026 yılı Hicri takvime göre Muharrem ayı, 16 Haziran 2026 Salı günü başlamaktadır. Hicri takvimde yeni yılın başlangıcı aynı zamanda Muharrem ayının 1. gününe denk gelmektedir. Bu kapsamda Muharrem ayı, İslami takvimde yılın ilk ayı olarak kabul edilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre yapılan değerlendirmede, 2026 yılında Muharrem ayının başlangıcı net şekilde 16 Haziran 2026 Salı olarak yer almaktadır. Bu tarih aynı zamanda Hicri takvimin yeni yılının da başlangıcını ifade etmektedir.

2026 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

2026 Hicri yılbaşı, 16 Haziran 2026 Salı günü olarak belirlenmiştir. Hicri yılbaşı, Muharrem ayının 1. günü ile aynı tarihe denk gelmektedir. Bu nedenle Hicri takvime göre yeni yılın başlangıcı da bu tarihte gerçekleşmiş olacaktır.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılında Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecektir. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, Hicri takvime göre belirlenen önemli günlerden biridir.

Aşure Günü, Muharrem ayı içerisinde yer alması nedeniyle takvimsel olarak Hicri yılın ilk ayı içinde gerçekleşir. 2026 yılı için yapılan resmi dini günler takvimine göre bu tarih net olarak 25 Haziran 2026 olarak belirlenmiştir.