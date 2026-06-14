Muhammed Şengezer kimdir, Muhammed Şengezer kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Muhammed Şengezer hangi takımda oynuyor?

Saha içindeki soğukkanlı duruşuyla bilinen milli file bekçisi Muhammed Şengezer'in özel hayatı, taraftarlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Muhammed Şengezer evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik. 5 Ocak 1997 doğumlu olan Bursalı kalecinin kariyer yolculuğundan aile yaşantısına, transfer geçmişinden fiziksel özelliklerine kadar tüm detaylar haberimizde. İşte Muhammed Şengezer'in hayatı ve futbol kariyerindeki önemli dönüm noktaları...

MUHAMMED ŞENGEZER KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Muhammed Şengezer, 5 Ocak 1997 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan başarılı kaleci, 1,92 metrelik boyuyla hava toplarındaki hakimiyeti ve çizgideki çevikliğiyle tanınmaktadır. Futbol hayatına Bursa Yolspor’da başlayan Muhammed, yeteneği sayesinde kısa sürede profesyonel liglerin radarına girmiştir.

MUHAMMED ŞENGEZER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Bursa’da temellerini atan Muhammed Şengezer, Türkiye’nin farklı liglerinde önemli tecrübeler kazanmıştır. Gelişim sürecinde hem Süper Lig hem de alt liglerde forma giyerek rüştünü ispatlamıştır. İşte Muhammed Şengezer’in kronolojik olarak formasını giydiği takımlar:

Bursaspor : Altyapısında yetiştiği ve profesyonelliğe ilk adımı attığı kulüptür.

Yeşil Bursa (Kiralık): Gelişimini sürdürmek amacıyla kiralık olarak forma giydiği takımdır.

İstanbul Başakşehir : 2019 yılında transfer olduğu ve kariyerinde büyük bir ivme kazandığı kulüptür.

Adana Demirspor (Kiralık): Başakşehir bünyesindeyken iki farklı dönemde kiralık olarak kalesini koruduğu ve şampiyonluk yaşadığı ekip.

MUHAMMED ŞENGEZER EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Özel hayatını genellikle basından ve sosyal medyadan uzak yaşamayı tercih eden Muhammed Şengezer, şu an için bekardır. Henüz bir evlilik gerçekleştirmeyen başarılı kalecinin çocuğu da bulunmamaktadır. Kariyerine ve bireysel performansına odaklanan genç futbolcu, disiplinli yaşam tarzıyla örnek sporcular arasında gösterilmektedir.

MUHAMMED ŞENGEZER’İN MİLLİ TAKIM VE BAŞAKŞEHİR KARİYERİ

2026 yılı itibarıyla İstanbul Başakşehir’in kalesini korumaya devam eden Muhammed Şengezer, sergilediği istikrarlı performansla A Milli Futbol Takımı aday kadrosunun da düzenli isimlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla takımına puanlar kazandıran Muhammed, Avrupa kulüplerinin de izleme listesinde yer alan potansiyelli Türk kalecilerinden biridir.

MUHAMMED ŞENGEZER HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Profesyonel bir sporcu olarak Muhammed Şengezer, bugüne kadar taraftarlık konusunda renk belli etmemiştir.