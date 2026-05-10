Muğlaspor Elazığspor maçı hangi kanalda, Muğlaspor Elazığspor nereden CANLI izlenir?

Kazananın TFF 1. Lig biletini cebine koyacağı bu tarihi eşleşme öncesinde sporseverler, arama motorlarında "Muğlaspor - Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan bu dev finalin tüm yayın detayları ve takımların son durumuna dair çarpıcı bilgiler haberimizde...

Muğla ve Elazığ şehirlerinde nefeslerin tutulduğu bu büyük final, 10 Mayıs 2026 Pazar (bugün) oynanıyor. Bursa'nın ev sahipliği yaptığı bu kritik müsabakada ilk düdük saat 19:00'da çaldı.

MAÇI CANLI İZLE: MUĞLASPOR - ELAZIĞSPOR HANGİ KANALDA?

1. Lig yolundaki bu heyecan dolu 90 dakika, Türkiye'de alt liglerin nabzını tutan Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlar üzerinden şifresiz/şifreli izleme imkanlarıyla takip edebilirsiniz.

DEV FİNALİN HAKEM KADROSU VE VAR DETAYI

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak bu dev maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın kritik anlarında ise VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Bülent Birincioğlu görev yapacak. Finalin tek maçlık statüde olması nedeniyle VAR kararları şampiyonun belirlenmesinde kilit rol oynayabilir.