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Muğlaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, Muğlaspor Bursaspor maçı nerden CANLI izlenir?

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Muğlaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, Muğlaspor Bursaspor maçı nerden CANLI izlenir?
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Muğlaspor ile Bursaspor, Trendyol 1. Lig müsabakasında karşı karşıya geliyor. İki ekibin puan mücadelesi vereceği karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen yeşil-beyazlı ve sarı-siyahlı taraftarlar, mücadeleyi TRT Türk ve Bein Sports 2 ekranlarından naklen takip edebilecekler. Mücadele çok sayıda TV platformu üzerinden sporseverlerin erişimine açık olacak.

MUĞLASPOR BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MAÇIN ADI: Muğlaspor - Bursaspor

ORGANİZASYON: Trendyol 1. Lig

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 20:00

STADYUM: Muğla Atatürk Stadyumu

YAYIN KANALLARI: TRT Türk, Bein Sports 2

TRT TÜRK VE BEIN SPORTS 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT Türk: Digiturk 61, D-Smart 109, Kablo TV 45, Tivibu 46, Turkcell TV+ 204, Vodafone TV 125, Fil Box 152

Bein Sports 2: Digiturk 78. Kanal

MUĞLASPOR BURSASPOR MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanırken aynı zamanda Bein Sports 2 kanalından da sporseverlere ulaştırılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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