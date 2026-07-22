Muğla yangın son dakika: Muğla yangın olayı nedir? Muğla'da yangın mı çıktı, son durum nedir?

Muğla'da meydana gelen orman yangını, son dakika gelişmesi olarak Türkiye'nin gündemine oturdu. Fethiye ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, "Muğla yangın olayı nedir?", "Yangın kontrol altına alındı mı?" ve " Muğla'da son durum nasıl?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte Muğla yangınına ilişkin merak edilen son bilgiler...

MUĞLA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Evet. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi sevk edildi.

MUĞLA YANGIN OLAYI NEDİR?

Fethiye'nin Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına 5 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve toplam 130 personel ile müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

SON DURUM NEDİR?

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerine daha fazla yaklaşmasını önlemek amacıyla söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Olayla ilgili resmi ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri de devam ediyor.

BAŞKA HANGİ İLLERDE YANGIN ÇIKTI?

Muğla'nın yanı sıra aynı gün farklı illerde de orman yangınları meydana geldi:

Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleri ile Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına 9 itfaiye aracı, 4 Orman İşletme aracı, çok sayıda iş makinesi ve personelle müdahale edilirken, bölge için hava desteği de talep edildi.