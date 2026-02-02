Haberler

Muğla okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Muğla'da okul yok mu (MUĞLA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Muğla'da 3 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Muğla Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini açıkladı. İşte Muğla'da 3 Şubat Salı okulların durumu ve valiliğin resmi açıklaması…

Muğla okullar tatil mi? 3 Şubat Salı günü Muğla'da okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Muğla Valiliği kar tatili açıklamasıyla hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini duyurdu. Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

MUĞLA HAVA DURUMU
MUĞLA

3 ŞUBAT SALI: Muğla ve ilçelerinde açık, güneşli bir hava hakim. Gündüz sıcaklığı 16 derece olurken, gece saatlerinde iç kesimlerde sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Rüzgarın hafiflemesiyle birlikte hissedilen sıcaklık 15 derece civarında olacak.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Gökyüzü parçalı bulutlu bir hal alacak. Yağış beklenmiyor ancak bulut geçişleri gün boyu devam edecek. Sıcaklık 14 derece.

6 ŞUBAT CUMA: Güneşli ve ılık bir gün. Hafta sonuna girerken Muğla'da sıcaklık 17 dereceye ulaşarak dışarıda vakit geçirmek için ideal bir ortam sunacak.

MUĞLA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
