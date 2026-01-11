Muğla okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Muğla'da okul yok mu (MUĞLA VALİLİĞİ)?

Muğla okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi günü Muğla'da okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Muğla Valiliği kar tatili açıklamasıyla hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini duyurdu. Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

MUĞLA HAVA DURUMU

Muğla: Ege'de Kış Güneşi ve Gece Ayazı

Turizmin kalbi Muğla, Ocak ayının ortasında değişken bir hava grafiği çiziyor. Hafta başında görülecek olan karla karışık yağmur, yerini kısa sürede güneşli ama ayazın etkili olduğu bir döneme bırakacak. Deniz kıyısındaki ilçeler ile yüksek kesimlerdeki sıcaklık farkı bu hafta oldukça belirgin olacak.

12 Ocak: Karla Karışık Yağmur Sürprizi Muğla merkez ve yüksek kesimlerde 12 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz 7 derece ölçülen sıcaklık, gece eksi 2 dereceye kadar gerileyecek. Bu durum, özellikle Menteşe ve çevre ilçelerde gizli buzlanma riskini beraberinde getiriyor. Sahil bandında ise yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.

13-14 Ocak: Gökyüzü Açıyor, Ayaz Başlıyor 13 Ocak Salı günü yağış şehri terk ederek yerini tam anlamıyla güneşli bir havaya bırakacak. Ancak bulutsuz gökyüzü, gece ayazını da beraberinde getirecek. Salı ve Çarşamba günleri gündüz sıcaklıkları 3 ila 8 derece arasında değişirken, gece saatlerinde sıfırın altındaki değerler (eksi 1 ve eksi 2) devam edecek. Tarım üreticilerinin "zirai don" riskine karşı seralarını koruma altına almaları büyük önem taşıyor.

15-16 Ocak: Bahar Havası Geri Dönüyor Haftanın son iki gününde Muğla, kış güneşinin ısıtan yüzüyle karşılaşacak. 15 Ocak Perşembe günü termometreler 11 dereceyi gösterecek. 16 Ocak Cuma günü ise parçalı güneşli bir gökyüzüyle birlikte sıcaklık 11-12 derece bandında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın güneyden hafif esmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık artacak. Hafta başında yaşanan soğuk ve yağışlı hava, Cuma gününe gelindiğinde yerini oldukça sakin ve açık bir kış gününe bırakmış olacak.

MUĞLA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.