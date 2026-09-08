Müge Bayramoğlu kimdir? Muhtemel Aşk'ın Özlem'i Müge Bayramoğlu kaç yaşında, nereli?

Muhtemel Aşk dizisinde Özlem Bartıner karakteriyle izleyici karşısına çıkan Müge Bayramoğlu, dizinin dikkat çeken karakterlerinden birine hayat veriyor. Yaklaşık 15 yıldır oyunculuk yapan Bayramoğlu'nun daha önce rol aldığı yapımlar da yeniden gündeme gelirken, oyuncunun yaşı ve memleketi hakkında araştırmalar hız kazandı. Müge Bayramoğlu kimdir, Muhtemel Aşk'ın Özlem'i kaç yaşında ve nereli? İşte oyuncunun biyografisi ve kariyer yolculuğu...

MÜGE BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Müge Bayramoğlu, 6 Eylül 1992 tarihinde Bursa'da doğan Türk oyuncu ve dansçıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Bayramoğlu, oyunculuğun yanı sıra sahne sanatları ve dans alanında da çalışmalar yaptı. Özellikle Pis Yedili dizisindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

MÜGE BAYRAMOĞLU KAÇ YAŞINDA?

6 Eylül 1992 doğumlu olan Müge Bayramoğlu, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Oyuncunun doğum yeri Bursa olarak bilinmektedir.

MÜGE BAYRAMOĞLU NERELİ?

Müge Bayramoğlu Bursa doğumludur. Oyuncunun doğum tarihi 6 Eylül 1992 olarak kayıtlarda yer alırken, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdü ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

MÜGE BAYRAMOĞLU'NUN KARİYERİ

Müge Bayramoğlu'nun oyunculuk kariyeri 2011 yılında Pis Yedili dizisiyle başladı. Daha sonra Emanet, Aşk Zamanı, O Hayat Benim, Koca Koca Yalanlar, Çıplak, Sarmaşık Zamanı ve Gaddar gibi televizyon ve dijital platform projelerinde rol aldı. Ayrıca İmkansız Olasılık, Kimya ve Boğa Boğa gibi sinema projelerinde de yer aldı.

Bayramoğlu'nun kariyerinde tiyatro ve dans da önemli bir yer tutuyor. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı eğitiminin yanı sıra sahne çalışmalarında da bulunan oyuncu, farklı türlerdeki yapımlarda canlandırdığı karakterlerle kariyerini sürdürdü.