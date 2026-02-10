İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan Ünzile Mangaz olayı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelerek ciddi bir insan hakları tartışmasını başlattı. 74 yaşındaki Ünzile Mangaz, iki kızıyla birlikte yaşadığı evde hayatını kaybetti. Olayın ardından komşuların ihbarlarıyla evde ağır ihmal ve şiddet iddiaları gün yüzüne çıktı. Peki, Müge Anlı Ünzile Mangaz olayı nedir? Ünzile Mangaz kimdir, neden öldü? Detaylar...

MÜGE ANLI ÜNZİLE MANGAZ OLAYI NEDİR?

Mahalle sakinlerinin anlatımlarına göre, Ünzile Mangaz hayattayken sık sık yardım çığlıkları atıyor ve büyük kızının hasta ve yatağa bağımlı kardeşine şiddet uyguladığını söylüyordu. Komşular, yaşlı kadının defalarca "Bizi kurtarın, yatağa bağımlı kızımı dövüyor" diye bağırdığını aktardı. Mangaz'ın ölümüyle birlikte evden gelen sesler kesildi.

Müge Anlı'nın programında detaylarıyla ele alınan bu olay, toplumda yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin maruz kaldığı ihmale dikkat çekti.

ÜNZİLE MANGAZ KİMDİR NEDEN ÖLDÜ?

Ünzile Mangaz, İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki kızıyla birlikte yaşayan 74 yaşında bir yaşlı kadındı. Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, Mangaz uzun süredir bakımsız bir şekilde yaşıyordu ve yeterli beslenemediği için hayatını kaybetti. Ölümünün ardından polis ekipleri eve gelerek inceleme yaptı ve Ünzile Mangaz'ın cenazesi kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Yaklaşık beş yıldır aynı binada yaşayan komşular, Mangaz hayattayken evden sık sık yardım çığlıkları duyduklarını anlattı. Ünzile Mangaz, büyük kızının hasta ve yatağa bağımlı olan kardeşine şiddet uyguladığını belirterek defalarca komşularından yardım istemişti.

Olayın ortaya çıkmasında mahalle sakinlerinin ifadeleri büyük rol oynadı. Mangaz'ın ölümünden sonra evden gelen seslerin tamamen kesildiği ve evde uzun süredir ciddi bir bakım ihmali yaşandığı tespit edildi.