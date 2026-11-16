Müge Anlı şahmeran olayı nedir, Tuğba Deniz kimdir? Şifanur Yılmaz kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şifanur Yılmaz olayı, dikkat çeken iddialarla gündeme taşındı. İstanbul Sultangazi'deki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz'ın annesi Aynur Yılmaz, kızının kendisini 800 yaşında ve Şahmeran olarak tanıttığını öne sürdüğü bir kadının etkisinde kaldığını iddia etti. Peki, Müge Anlı şahmeran olayı nedir? Şifanur Yılmaz kimdir? Detaylar haberimizde.

MÜGE ANLI ŞAHMERAN OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan olay, 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz'ın 6 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Sultangazi'deki evinden ayrılmasının ardından ailesinin kendisinden haber alamamasıyla gündeme geldi. Kızına ulaşmak isteyen anne Aynur Yılmaz, programa başvurarak yaşadıklarını anlattı.

Aynur Yılmaz, kızının yaklaşık bir yıl önce tanıştığı Tuğba Deniz isimli kadının etkisi altında kaldığını öne sürdü. Annenin iddiasına göre söz konusu kadın, kendisini Şahmeran olarak tanıttı ve 800 yaşında olduğunu söyledi. Ayrıca yılanların kendisini koruduğunu anlattığı iddia edildi.

Programda gündeme gelen ses kayıtlarında da yılanlar ve cinlerle ilgili ifadelerin yer aldığı öne sürüldü. Ancak bu anlatımlar ve suçlamalar tarafların iddiaları kapsamında değerlendiriliyor.

ŞİFANUR YILMAZ KİMDİR?

Şifanur Yılmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp başvurusu üzerine gündeme gelen 21 yaşındaki genç kadındır. İstanbul Sultangazi'de yaşadığı ve muhasebecilik yaptığı aktarıldı.

6 Ekim 2026 tarihinde evinden ayrılan Yılmaz'dan bir süre haber alamayan annesi Aynur Yılmaz, kızına ulaşabilmek amacıyla Müge Anlı'nın programına katıldı. Şifanur Yılmaz'ın ailesiyle yaşadığı sorunlar ve Tuğba Deniz hakkındaki iddialar, dosyanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

ŞAHMERAN OLDUĞUNU İDDİA EDEN TUĞBA DENİZ KİMDİR?

Olayda adı geçen kişi Tuğba Deniz. Anne Aynur Yılmaz, kızının bu kadınla tanıştıktan sonra değiştiğini ve onun kendisini Şahmeran olarak tanıttığını iddia etti. Tuğba Deniz'in 43 yaşında olduğu haberlerde aktarıldı.

Hakkındaki iddiaların ardından 13 Kasım 2026 tarihli yayına telefonla bağlanan Tuğba Deniz, suçlamaları reddetti. Kendisi için Şahmeran denilmesine karşı çıkan Deniz, "Ben Şahmeran değil, insanım. Elim, kolum, ayağım var" ifadelerini kullandı. Şifanur'a sokakta kaldığı için evinde kalabileceğini söylediğini ve ona yardım etmeye çalıştığını savundu.

ŞİFANUR YILMAZ BULUNDU MU?

Şifanur Yılmaz dosyasında 13 Kasım 2026 tarihinde önemli bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 39 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadın, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlandı. Böylece kendisiyle iletişim kurulmuş oldu.

Canlı yayında annesinin iddialarını kabul etmeyen Şifanur Yılmaz, evden kendi isteğiyle ayrıldığını savundu. Annesinin kendisini hırsızlıkla suçladığını da dile getirdi. Genç kadın, annesine yönelik başka eleştirilerde de bulundu.

Ancak Şifanur Yılmaz'ın ailesinin yanına döndüğüne veya anne-kızın yüz yüze görüştüğüne ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla telefonla yayına bağlanması, dosyadaki tüm sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor