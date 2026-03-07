Haberler

Müftüler Kararnamesi yayınlandı! 7 Mart Resmi Gazete Müftüler Kararnamesi ile Hatay, Ağrı, Adıyaman, Edirne müftüsü kim oldu?

Müftüler Kararnamesi yayınlandı! 7 Mart Resmi Gazete Müftüler Kararnamesi ile Hatay, Ağrı, Adıyaman, Edirne müftüsü kim oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayınlandı. İşte Hatay, Ağrı, Adıyaman, Edirne müftüleri!

Bugün yayınlanan kararname ile Hatay, Ağrı, Adıyaman, Edirne yeni müftüleri atandı. İşte, Müftüler Kararnamesi ve atamalar!

MÜFTÜLER KARARNAMESİ YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/66 sayılı karar doğrultusunda, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kritik atama değişikliklerine gidildi.

Bazı Atamalar İptal Edildi Yayımlanan karara göre, 30 Ocak 2026 tarihinde yapılan bazı atamalar iptal edildi. Bu kapsamda; Ahmet Dilek'in Hatay, Ahmet Aktürkoğlu'nun Bilecik ve Mustafa Düzgüney'in Adıyaman İl Müftülüğü görevlerine getirilmesine ilişkin kararlar geçerliliğini yitirdi.

4 İle Yeni Müftü Atandı İptal kararlarının ardından boşalan ve ihtiyaç duyulan illere yeni isimler atandı. Yeni kararnamede şu isimler yer aldı:

• Hatay İl Müftülüğüne, Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak getirildi.

• Ağrı İl Müftülüğüne İhsan İlhan atandı.

• Adıyaman İl Müftülüğü görevine Mehmet Reşat Şavlı getirildi.

• Edirne İl Müftülüğüne ise Burhan Çakır'ın ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayınlandı. Hatay, Ağrı, Adıyaman, Edirne müftülüklerine atamalar yapıldı.

İşte kararname:

Müftüler Kararnamesi yayınlandı! 7 Mart Resmi Gazete Müftüler Kararnamesi ile Hatay, Ağrı, Adıyaman, Edirne müftüsü kim oldu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı

Fahrettin Altun, büyükelçi oldu
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık

İran, piyasaları alt üst edecek kararından sınırlı geri adım attı
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran'dan Trump çıldırtacak sözler! Epstein detayı dikkat çekti
Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Her şey saniyeler içinde gerçekleşti
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!