Müftüler Kararnamesi yayınlandı! 7 Mart Resmi Gazete Müftüler Kararnamesi ile Hatay, Ağrı, Adıyaman, Edirne müftüsü kim oldu?

Bugün yayınlanan kararname ile Hatay, Ağrı, Adıyaman, Edirne yeni müftüleri atandı. İşte, Müftüler Kararnamesi ve atamalar!
MÜFTÜLER KARARNAMESİ YAYINLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/66 sayılı karar doğrultusunda, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kritik atama değişikliklerine gidildi.
Bazı Atamalar İptal Edildi Yayımlanan karara göre, 30 Ocak 2026 tarihinde yapılan bazı atamalar iptal edildi. Bu kapsamda; Ahmet Dilek'in Hatay, Ahmet Aktürkoğlu'nun Bilecik ve Mustafa Düzgüney'in Adıyaman İl Müftülüğü görevlerine getirilmesine ilişkin kararlar geçerliliğini yitirdi.
4 İle Yeni Müftü Atandı İptal kararlarının ardından boşalan ve ihtiyaç duyulan illere yeni isimler atandı. Yeni kararnamede şu isimler yer aldı:
• Hatay İl Müftülüğüne, Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak getirildi.
• Ağrı İl Müftülüğüne İhsan İlhan atandı.
• Adıyaman İl Müftülüğü görevine Mehmet Reşat Şavlı getirildi.
• Edirne İl Müftülüğüne ise Burhan Çakır'ın ataması yapıldı.
İşte kararname: