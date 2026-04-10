İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında adı gündeme gelen avukat Mücahit Birinci hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. “İBB borsası” iddialarıyla kamuoyunda yer bulan süreçte, Birinci’nin “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla yargılanması talep ediliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtilirken, dosya İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Peki, Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci ne yaptı? Detaylar haberimizde.

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci, 25 Eylül 1974 tarihinde Rize’de doğdu. İlköğretimini Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu’nda tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Akasya Koleji’nde aldı. Hukuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Birinci, meslek hayatını avukat olarak sürdürdü.

Siyasi ve sivil toplum faaliyetleri kapsamında bir dönem AK Parti bünyesinde yer alan Birinci, aynı zamanda Yeşilay Beylikdüzü Şubesi yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Hakkında yürütülen süreç sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından disipline sevk edilen Birinci, ihraç talebinin ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasına ilişkin açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanımızı rahatlatmak için” ifadelerini kullandı.

MÜCAHİT BİRİNCİ NE YAPTI?

Hazırlanan iddianameye göre Mücahit Birinci’nin adı, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki ile yapılan görüşmeler üzerinden gündeme geldi. İddialara göre Birinci, Kapki’nin avukatlığını üstlendikten sonra cezaevinde gerçekleştirdiği görüşmede, müvekkiline “gerçeğe aykırı ifade vermesi” yönünde telkinde bulundu.

Savcılık iddianamesinde, söz konusu telkinin karşılığında Kapki’ye 2 milyon dolar ödeme yapılması durumunda serbest bırakılacağına dair garanti verildiği iddiasına yer verildi. Bu durumun avukatlık mesleğinin gereklerine aykırı olduğu ifade edildi.

İddianamede yer alan suçlama “görevi kötüye kullanma” olarak tanımlandı. Bu kapsamda Birinci hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE ADLİ GELİŞMELER

Soruşturma sürecinde Mücahit Birinci, geçtiğimiz ağustos ayında savcılıkta ifade verdi. Bu ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

Öte yandan, Murat Kapki’nin mahkemeye sunduğu dilekçede de Birinci’ye yönelik iddiaların yer aldığı belirtildi. Kapki’nin, “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ifadeyi geri çekme talebinde bulunduğu dilekçede, ifade yönlendirme ve vaat iddialarını gündeme getirdiği ifade edildi.

Hazırlanan iddianame ilk olarak Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi, ardından yargılamanın yapılması için İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Sürecin devamında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

DAVA TAKVİMİ VE BEKLENEN DURUŞMA

Kabul edilen iddianame doğrultusunda Mücahit Birinci’nin yargılanmasına 8 Eylül 2026 tarihinde başlanacak. Dava sürecinde iddianamede yer alan suçlamalar ve savunmalar mahkeme tarafından değerlendirilecek.

Soruşturma ve dava süreci, İBB’ye yönelik yürütülen diğer dosyalarla birlikte kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.