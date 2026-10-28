Muammer Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı’nın hayatı ve siyasi kariyeri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muammer Avcı, 1969 yılında Zonguldak’ta doğan bir iş insanı ve siyasetçi. Siyasi kariyerine Refah Partisi’nde başlayan Avcı, ardından AK Parti’nin Zonguldak teşkilatında uzun yıllar farklı görevlerde bulundu. 2022’de AK Parti Zonguldak İl Başkanlığına atanan Avcı, 2023 genel seçimlerinde Zonguldak milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. İşte Muammer Avcı’nın hayatı ve siyasi kariyerine dair merak edilenler.

MUAMMER AVCI KİMDİR?

Muammer Avcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili olarak görev yapan Türk siyasetçi. Mesleği iş insanı olan Avcı, TBMM’nin 28. Dönem milletvekilleri arasında yer alıyor ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi olarak görev yapıyor.

MUAMMER AVCI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Muammer Avcı, 27 Nisan 1969’da Zonguldak’ta dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 57 yaşında. Zonguldak doğumlu olan Avcı, aslen Rizeli. Babasının adı Talip, annesinin adı ise Feride.

MUAMMER AVCI’NIN EĞİTİMİ

Muammer Avcı, ilköğrenimini Zonguldak’taki İnağzı İlkokulu’nda, ortaöğrenimini ise Merkez İmam Hatip Okulu’nda tamamladı. Lise eğitimini Mehmet Çelikel Lisesi’nde bitiren Avcı, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nde tamamladı. Avcı, orta düzeyde Arapça ve İngilizce biliyor.

İŞ HAYATI

Babasını erken yaşta kaybeden Muammer Avcı, bu dönemde aile işlerini üstlendi ve uzun yıllar ticari faaliyetlerde bulundu.

MUAMMER AVCI’NIN SİYASİ KARİYERİ

Muammer Avcı, siyasi kariyerine Refah Partisi’nde başladı ve bu partide il başkan yardımcılığı ile koordinatörlük görevlerinde bulundu. Ardından AK Parti’ye geçen Avcı, partinin Zonguldak teşkilatında il yönetim kurulu üyeliği, il siyasi ve hukuki işler birim başkanlığı, il çevre, şehir ve kültür birim başkanlığı, il sekreterya başkanlığı ve il AR-GE birim başkanlığı gibi görevler üstlendi. Avcı, AK Parti Zonguldak Merkez, Kilimli ve Çaycuma ilçe koordinatörlüklerini de yürüttü.

AK PARTİ ZONGULDAK İL BAŞKANLIĞI

Muammer Avcı, 15 Ağustos 2022’de AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla AK Parti Zonguldak İl Başkanlığına atandı.

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Muammer Avcı, 2023 genel seçimlerinde AK Parti’den Zonguldak milletvekili seçildi ve 2 Haziran 2023’te TBMM’deki görevine başladı. Avcı, milletvekilliği süresince Zonguldak’taki madenciler, sağlık yatırımları ve ulaşım projeleri gibi konularda yaptığı açıklamalar ve Meclis’teki gündem dışı konuşmalarıyla dikkat çekiyor.

SAĞLIK SORUNUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Muammer Avcı, 2024 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Avcı, tedavisinin ardından görevine geri dönmüştü.

MUAMMER AVCI EVLİ Mİ?

Muammer Avcı, Işıl Aksu ile evli ve üç çocuk babası.