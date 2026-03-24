MSÜ tercihleri ne zaman 2026? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler hangi tarihlerde yapılacak?

2026 yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) 1 Mart tarihinde uygulandı. Sınavın değerlendirme süreçleri tamamlanmış durumda ve adaylar sonuçlarına Ösym'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebiliyor. Peki, MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler hangi tarihlerde yapılacak? Detaylar haberimizde.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2026?

Geçtiğimiz yıl MSÜ tercihleri 24 Mart – 18 Nisan tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Söz konusu bilgiler ışığında 2026-MSÜ tercih işlemlerinin bu hafta veya Nisan ayının ilk günlerinde başlaması muhtemel görünüyor.

Adaylar, tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Resmî açıklama ÖSYM tarafından yapıldığında, tüm detaylar ve kesin tarih haberimizde paylaşılacak.

MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026 yılı MSÜ tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayınlandığında, adaylar tercihlerini yaparken hangi bölümlere hangi şartlarla başvurabileceklerini net bir şekilde öğrenebilecek. Geçmiş yılların kılavuzları, taban puanlar ve tercih koşulları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar, bu yılki tercihler için stratejilerini şekillendirebilir.

Kılavuz yayımlandığında adaylar, tercihlerde bulunacakları programlar, kontenjanlar ve özel şartlar hakkında detaylı bilgiye sahip olacak. Bu nedenle, resmi duyuruların takip edilmesi büyük önem taşıyor.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercihleri, adayların sınav sonuçlarına göre hangi okullara başvuracaklarını belirledikleri kritik bir aşamadır. Tercih işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Tercih yaparken adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Tercih sıralaması, adayın kendi puanına ve hedeflediği okulun taban puanına göre planlanmalıdır.

Geçmiş yılların taban puanları, adaylar için yol gösterici olabilir.

Tercih sırasında birden fazla okul seçeneği işaretlenebilir; bu nedenle sıralama stratejisi önemlidir.

Kılavuzda yer alan özel şartlar ve kontenjan bilgileri titizlikle incelenmelidir.

2026 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2026 yılı MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak adaylar, geçtiğimiz yılın taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercih listelerini hazırlayabilirler. 2025 yılında askeri öğrenci temini için belirlenen taban puanlar, farklı okullar ve cinsiyetler arasında değişiklik göstermişti.

Örnek vermek gerekirse, Hava Harp Okulu sayısal puan türünde erkek adaylar için yaklaşık 340 puan iken, kadın adaylar için 363 puan olarak belirlenmişti.

Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için de benzer cinsiyet farklılıkları gözlemlenmişti.

Sonuç olarak, 2026-MSÜ tercih süreci yaklaştıkça adayların resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem taşıyor. Tercih kılavuzu yayımlandığında ve taban puanlar kesinleştiğinde, adaylar hem stratejik hem de bilinçli kararlar alabilecekler. ÖSYM ve Milli Savunma Bakanlığı'nın duyuruları, bu sürecin güvenilir kaynağı olarak öncelikli takip edilmelidir.