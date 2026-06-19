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Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik! Kanada ceza sahasına 97 kez girdi

Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik! Kanada ceza sahasına 97 kez girdi
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Kanada'nın Katar'ı 6-0 mağlup ettiği maçta ortaya çıkan rakamlar dikkat çekti. Kanada rakip ceza sahasında 97 kez topla buluşurken, Katar sadece 1 kez ceza sahasına girebildi. 32'ye 2 şut ve yüzde 79'a yüzde 21 topa sahip olma oranı da maçtaki büyük farkı ortaya koydu.

  • Kanada, Katar ceza sahasına 97 kez girerken Katar, Kanada ceza sahasına yalnızca 1 kez girebildi.
  • Kanada maç boyunca 32 şut çekerken Katar 2 şutta kaldı ve isabetli şut çekemedi.
  • Kanada'nın topa sahip olma oranı %79, Katar'ın ise %21 oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada'nın Katar'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada ortaya çıkan rakamlar maçın ne kadar tek taraflı geçtiğini gözler önüne serdi.  Kanada, karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine büyük üstünlük kurdu.

CEZA SAHASINA 97 KEZ GİRDİLER

Maçın en dikkat çekici istatistiği rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı oldu.  Kanada futbolcuları, Katar ceza sahasında tam 97 kez topla buluştu. Katar ise Kanada ceza sahasına yalnızca 1 kez girebildi. İki takım arasındaki 97'ye 1'lik fark, Dünya Kupası seviyesinde görülmesi oldukça zor bir tablo ortaya çıkardı.

ŞUTLARDA DEV FARK

Kanada maç boyunca 32 şut çekerken Katar sadece 2 şutta kaldı. Kanadalılar 10 isabetli şut bulurken, Katar mücadeleyi isabetli şut çekemeden tamamladı.

TOP DA KANADA'DAYDI

Topa sahip olma oranlarında da büyük fark oluştu. Kanada yüzde 79 ile oynarken, Katar yüzde 21'de kaldı. Beklenen gol (xG) istatistiğinde de Kanada'nın 4.45'e karşılık Katar'ın yalnızca 0.18 üretmesi dikkat çekti.

SAHADA TEK TAKIM VARDI

Karşılaşmanın 6-0 sonuçlanmasına rağmen istatistikler skorun bile ötesinde bir üstünlüğe işaret etti. Kanada hem hücumda hem de oyun kontrolünde Katar'a büyük üstünlük kurarken, rakibine neredeyse hiç fırsat tanımadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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