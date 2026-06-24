MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2026 (PERTEM sorgulama ekranı) MSÜ tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2026 süreci, Milli Savunma Üniversitesi adayları için büyük bir merakla takip ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından tercihlerini tamamlayan adaylar, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin sistemi olan PERTEM sorgulama ekranına çevirdi. Peki, (PERTEM sorgulama ekranı) MSÜ tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? 2026 MSÜ tercih sonuçları haberimizde.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 tercih süreci sonrası gözler, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin sistemi üzerinden yapılacak yerleştirme açıklamalarına çevrildi. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için gerçekleştirilen değerlendirmeler, adayların tercih sıralamaları ve ADP puanları dikkate alınarak sonuçlandırılmaktadır.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2026
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilmektedir. Sonuçlar yalnızca dijital ortamda erişime açılmakta, adaylara ayrıca basılı ya da e-posta yoluyla bildirim yapılmamaktadır.
Adaylar sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile görüntüleyebilmektedir:
PERTEM SORGULAMA EKRANI
Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları için kullanılan en önemli sistem, PERTEM (Personel Temin Sistemi) sorgulama ekranıdır. Adaylar bu platform üzerinden yerleştirme durumlarını öğrenmekte ve ikinci aşama sürecine ilişkin bilgilere ulaşabilmektedir.
PERTEM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
PERTEM SORGULAMA SÜRECİ NASIL İŞLER?
PERTEM üzerinden yapılan sorgulama işlemi şu adımlarla gerçekleşmektedir:
Adaylar sisteme giriş yapar
T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileri girilir
“MSÜ yerleştirme sonuçları” ekranı açılır
Adayın yerleştiği okul ve seçim aşaması bilgileri görüntülenir
Sistem, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen resmi personel temin altyapısıdır ve tüm yerleştirme süreci bu ekran üzerinden duyurulmaktadır.
MSÜ TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?
MSÜ 2026 tercih sonuçları, sadece Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden açıklanmaktadır. Adayların farklı bir platformdan sonuç öğrenmesi mümkün değildir.
SONUÇ SORGULAMA ADIMLARI
MSÜ tercih sonuçlarına erişmek için izlenen yöntemler şöyledir:
Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi adresine giriş yapılır
Ana sayfada yer alan duyurular bölümü kontrol edilir
“MSÜ Yerleştirme Sonuçları” bağlantısı açılır
T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile giriş yapılır
Adayın yerleştirme bilgisi ekranda görüntülenir
SEÇİM AŞAMASI TAKVİMİ
Açıklanan bilgilere göre seçim aşamaları farklı okul türlerine göre planlanmaktadır:
Hava Harp Okulu adayları: 14–20 Temmuz 2026
Diğer Harp Okulları adayları: 22–30 Temmuz 2026
Astsubay Meslek Yüksekokulları: 31 Temmuz–06 Ağustos 2026
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu: 22 Temmuz–06 Ağustos 2026
Adayların, kendilerine bildirilen tarih ve saatlerde ilgili sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.