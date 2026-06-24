MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2026 (PERTEM sorgulama ekranı) MSÜ tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 tercih süreci sonrası gözler, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin sistemi üzerinden yapılacak yerleştirme açıklamalarına çevrildi. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için gerçekleştirilen değerlendirmeler, adayların tercih sıralamaları ve ADP puanları dikkate alınarak sonuçlandırılmaktadır.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2026

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilmektedir. Sonuçlar yalnızca dijital ortamda erişime açılmakta, adaylara ayrıca basılı ya da e-posta yoluyla bildirim yapılmamaktadır.

Adaylar sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile görüntüleyebilmektedir:

PERTEM SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları için kullanılan en önemli sistem, PERTEM (Personel Temin Sistemi) sorgulama ekranıdır. Adaylar bu platform üzerinden yerleştirme durumlarını öğrenmekte ve ikinci aşama sürecine ilişkin bilgilere ulaşabilmektedir.

PERTEM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

PERTEM SORGULAMA SÜRECİ NASIL İŞLER?

PERTEM üzerinden yapılan sorgulama işlemi şu adımlarla gerçekleşmektedir:

Adaylar sisteme giriş yapar

T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileri girilir

“MSÜ yerleştirme sonuçları” ekranı açılır

Adayın yerleştiği okul ve seçim aşaması bilgileri görüntülenir

Sistem, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen resmi personel temin altyapısıdır ve tüm yerleştirme süreci bu ekran üzerinden duyurulmaktadır.

MSÜ TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

MSÜ 2026 tercih sonuçları, sadece Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden açıklanmaktadır. Adayların farklı bir platformdan sonuç öğrenmesi mümkün değildir.

SONUÇ SORGULAMA ADIMLARI

MSÜ tercih sonuçlarına erişmek için izlenen yöntemler şöyledir:

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi adresine giriş yapılır

Ana sayfada yer alan duyurular bölümü kontrol edilir

“MSÜ Yerleştirme Sonuçları” bağlantısı açılır

T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile giriş yapılır

Adayın yerleştirme bilgisi ekranda görüntülenir

SEÇİM AŞAMASI TAKVİMİ

Açıklanan bilgilere göre seçim aşamaları farklı okul türlerine göre planlanmaktadır:

Hava Harp Okulu adayları: 14–20 Temmuz 2026

Diğer Harp Okulları adayları: 22–30 Temmuz 2026

Astsubay Meslek Yüksekokulları: 31 Temmuz–06 Ağustos 2026

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu: 22 Temmuz–06 Ağustos 2026

Adayların, kendilerine bildirilen tarih ve saatlerde ilgili sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.