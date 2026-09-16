Mourinho Arda Güler açıklaması: Mourinho Arda Güler'e ne dedi?

Real Madrid’in Elche deplasmanında aldığı 3-2’lik galibiyetin ardından gözler Jose Mourinho’nun Arda Güler hakkında yaptığı açıklamalara çevrildi. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu, 68. dakikada oyundan alındı. Arda Güler’in oyundan çıkarılmasının ardından Elche’nin skoru 2-2’ye getirmesi, maç sonu basın toplantısında Mourinho’ya yöneltilen sorular arasında yer aldı. Portekizli teknik adam ise Arda Güler’in ilk 11’deki konumu ve oyundan alınmasıyla ilgili net ifadeler kullandı. Peki, Mourinho Arda Güler'e ne dedi? Detaylar...

MOURİNHO ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Real Madrid, LaLiga’da Elche deplasmanında karşılaşmaya Arda Güler’in de yer aldığı ilk 11 ile başladı. Madrid ekibi maçın 33. dakikasına gelindiğinde 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıda ise karşılaşmanın seyri değişti.

Arda Güler, frikikten attığı golle karşılaşmada öne çıkan isimlerden biri olurken, Jose Mourinho tarafından 68. dakikada oyundan alındı. Milli futbolcunun kenara gelmesinin ardından Elche farkı kapatmayı başardı ve 83. dakikada skor 2-2’ye geldi.

Real Madrid, karşılaşmanın son bölümünde yeniden üstünlüğü ele geçirirken uzatma dakikalarında bulduğu golle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Arda Güler ise karşılaşmada 68 dakika süre aldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Mourinho’ya Arda Güler’i oyundan alma kararı ve Real Madrid’in ikinci yarıda yaşadığı kontrol kaybı soruldu.

MOURİNHO ARDA GÜLER'E NE DEDİ?

Portekizli teknik adam, Arda Güler’in ilk 11’deki konumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Arda Güler, ilk 11'in vazgeçilmezi değil. Hiçbir oyuncu dokunulmaz değil.”

Mourinho, Arda Güler’in oyundan alınmasının ardından Real Madrid’in kontrolü kaybettiği yönündeki değerlendirmeye de yanıt verdi. Teknik adam, takımın kontrolü zaten daha önce kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Arda Güler'i oyundan aldığım için maçın kontrolünü kaybetmedik. Zaten o bölümde kontrolü kaybetmiştik.”

Bu açıklamalar, Mourinho’nun Arda Güler’i 68. dakikada oyundan alma kararına ilişkin maç sonu değerlendirmesinin temelini oluşturdu.