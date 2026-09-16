Motorin zam SON DAKİKA! Motorine bu gece zam var mı, ne kadar? 17 Eylül Perşembe motorine (mazota) ne kadar zam gelecek?

Motorine yeni zam gelip gelmeyeceği sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı yeni bir artış bekleniyor. Peki, Motorine bu gece zam var mı, ne kadar? 17 Eylül Perşembe motorine (mazota) ne kadar zam gelecek? Detaylar...

MOTORİN ZAM SON DAKİKA!

Akaryakıt fiyatlarında motorin için yeni zam beklentisi gündemde. Gece yarısı pompaya yansıyan 6,59 TL'lik artışın ardından motorin fiyatları İstanbul'da 95 TL'nin üzerine çıkarken Bitlis ve Hakkari'de 98,47 TL'ye kadar yükseldi. Sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre motorin için 17 Eylül Perşembe gününden itibaren yeni bir fiyat artışı bekleniyor.

MOTORİNE BU GECE ZAM VAR MI?

Motorine bu gece yarısından itibaren yeni bir zam yapılması bekleniyor. 15 Eylül'de motorinin litre fiyatına 6,59 TL'lik artış yansımış ve fiyatlar birçok kentte 95 TL'nin üzerine çıkmıştı. Bitlis ve Hakkari'de ise motorinin litre fiyatı 98,47 TL seviyesine yükseldi.

Yeni zam beklentisinin arka planında petrol piyasalarındaki hareketlilik bulunuyor. ABD-İran ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması, petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Sektör kaynakları tarafından daha önce motorinin litre fiyatına 2,5 TL ila 3 TL arasında yeni bir zam yapılabileceği belirtilmişti. Ancak 16 Eylül'de yayımlanan yeni haberlerde beklenen artışın 4,62 TL seviyesinde olabileceği bildirildi.

17 EYLÜL PERŞEMBE MOTORİNE (MAZOTA) NE KADAR ZAM GELECEK?

Motorine 17 Eylül Perşembe gününden itibaren 4,62 TL zam yapılması bekleniyor. Yeni artışın pompaya yansıması halinde motorin fiyatının üç büyükşehirde de 100 TL seviyesini aşması gündeme gelecek. Dünya'nın 16 Eylül tarihli haberinde, beklenen artışla motorinin İstanbul'da 100 TL'nin üzerine, Ankara ve İzmir'de ise 101 TL'nin üzerine çıkabileceği aktarıldı.

15 Eylül'deki 6,59 TL'lik zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, Anadolu Yakası'nda 95,46 TL, Ankara'da 96,75 TL ve İzmir'de 97,02 TL olmuştu. Bitlis ve Hakkari'de ise fiyat 98,47 TL seviyesine ulaşmıştı.

Beklenen yeni artışın pompaya yansımasıyla motorinin litre fiyatında 100 TL sınırının aşılması bekleniyor. Daha önceki sektör değerlendirmelerinde 45 ilde motorinin 100 TL'nin üzerine çıkabileceği öngörülmüştü.