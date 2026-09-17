Motorin (mazot) zam SON DAKİKA! 17 Eylül Perşembe motorine zam geldi mi, litre fiyatı ne kadar? Benzine zam var mı?

17 Eylül Perşembe motorine zam geldi mi, litre fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında 17 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla yeni fiyatlar pompaya yansıdı. Motorin grubunda gece yarısından itibaren uygulanan zamla birlikte litre fiyatı 100 TL seviyesini aşarken, gözler benzin fiyatlarında yaşanabilecek yeni bir değişikliğe çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları belli oldu. Peki, benzine zam var mı? Detaylar...

17 EYLÜL PERŞEMBE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ, LİTRE FİYATI NE KADAR?

17 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla motorin fiyatlarına yeni zam geldi. Motorinin litre fiyatında yaklaşık 4,60-4,80 TL bandında artış gerçekleşirken, gece yarısından itibaren değişen fiyatlar pompa tabelalarına yansıdı. Kaynaklarda zam miktarı yaklaşık 4,62 TL ile 4,80 TL arasında verilirken, yeni fiyatlarla birlikte motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de 100 TL'nin üzerine çıktı.

Motorin fiyatındaki son artışla birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda litre fiyatı 100,40 TL, Anadolu Yakası'nda 100,20 TL oldu. Ankara'da motorinin litre fiyatı 101,50 TL'ye, İzmir'de ise 101,80 TL'ye yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikle birlikte motorin litre fiyatının üç haneli seviyeye çıkması, 17 Eylül itibarıyla fiyat tabelalarındaki en dikkat çeken değişiklik oldu.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda 17 Eylül 2026 itibarıyla bir litre benzin 80,40 TL, motorin 100,40 TL, LPG ise 34,99 TL olarak uygulanıyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 80,20 TL, motorinin litre fiyatı 100,20 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 34,39 TL seviyesinde bulunuyor.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da 17 Eylül 2026 Perşembe günü benzinin litre fiyatı 81,30 TL, motorinin litre fiyatı 101,50 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 35,09 TL olarak uygulanıyor.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzinin litre fiyatı 81,60 TL, motorinin litre fiyatı 101,80 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.

BENZİNE ZAM VAR MI?

Motorin grubundaki son fiyat artışının ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. 17 Eylül 2026 itibarıyla benzin grubunda herhangi bir zam ya da indirim kararı bulunmuyor. Benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 80,40 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 80,20 TL, Ankara'da 81,30 TL ve İzmir'de 81,60 TL olarak uygulanıyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki son değişiklik motorin grubunda gerçekleşirken, benzin fiyatlarında mevcut seviyeler korunuyor. Böylece 17 Eylül Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarında motorin kaynaklı yeni bir tablo oluştu.