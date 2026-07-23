Haberler

MOSKOVA SON DAKİKA: Moskova'da savaş uçağı mı düştü, olay nedir?

MOSKOVA SON DAKİKA: Moskova'da savaş uçağı mı düştü, olay nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'dan gelen son dakika haberi dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Moskova bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-57 tipi savaş uçağının düşmesiyle birlikte, "Moskova'da savaş uçağı mı düştü?", "Olay nedir?" ve "Pilotun sağlık durumu nasıl?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Moskova'da savaş uçağı mı düştü, olay nedir?

Moskova bölgesinde meydana gelen savaş uçağı kazası uluslararası gündemde geniş yankı uyandırdı. Eğitim uçuşu sırasında düşen Su-57 tipi savaş uçağıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, " Moskova'da savaş uçağı mı düştü?", "Olayın nedeni ne?" ve "Rusya Savunma Bakanlığı ne açıkladı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Moskova'daki savaş uçağı kazasına ilişkin ilk bilgiler...

MOSKOVA'DA SAVAŞ UÇAĞI MI DÜŞTÜ?

Evet. Rusya'ya ait 5'inci nesil Su-57 tipi savaş uçağı, Moskova bölgesinde gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak düştü. Olayı Rusya Savunma Bakanlığı doğrularken, uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

OLAY NEDİR?

Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-57 tipi savaş uçağı, Moskova bölgesinde planlı eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Olayın ardından arama-kurtarma ve inceleme ekipleri bölgeye sevk edilirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik inceleme süreci başlatıldı.

ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Pilot, uçağın kontrolden çıkmasının ardından fırlatma koltuğunu kullanarak güvenli şekilde uçaktan ayrıldı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili herhangi bir can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-57 tipi savaş uçağının Moskova bölgesinde planlı eğitim uçuşu sırasında düştüğünü açıkladı. Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla özel bir komisyon kurulduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Moskova'da savaş uçağı düştü

Moskova'da savaş uçağı düştü
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli'den yeni parti için olay çağrı! Aman Kılıçdaroğlu duymasın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti
Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor

Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor

Görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif