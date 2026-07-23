MOSKOVA SON DAKİKA: Moskova'da savaş uçağı mı düştü, olay nedir?

Moskova bölgesinde meydana gelen savaş uçağı kazası uluslararası gündemde geniş yankı uyandırdı. Eğitim uçuşu sırasında düşen Su-57 tipi savaş uçağıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, " Moskova'da savaş uçağı mı düştü?", "Olayın nedeni ne?" ve "Rusya Savunma Bakanlığı ne açıkladı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Moskova'daki savaş uçağı kazasına ilişkin ilk bilgiler...

MOSKOVA'DA SAVAŞ UÇAĞI MI DÜŞTÜ?

Evet. Rusya'ya ait 5'inci nesil Su-57 tipi savaş uçağı, Moskova bölgesinde gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak düştü. Olayı Rusya Savunma Bakanlığı doğrularken, uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

OLAY NEDİR?

Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-57 tipi savaş uçağı, Moskova bölgesinde planlı eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Olayın ardından arama-kurtarma ve inceleme ekipleri bölgeye sevk edilirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik inceleme süreci başlatıldı.

ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Pilot, uçağın kontrolden çıkmasının ardından fırlatma koltuğunu kullanarak güvenli şekilde uçaktan ayrıldı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili herhangi bir can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-57 tipi savaş uçağının Moskova bölgesinde planlı eğitim uçuşu sırasında düştüğünü açıkladı. Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla özel bir komisyon kurulduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.