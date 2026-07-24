Monza hangi ülkenin takımı, Monza hangi ligde oynuyor Transfermarkt değeri ne kadar?

Galatasaray'ın hazırlık maçındaki rakibi Monza, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. "Monza hangi ülkenin takımı?", "Hangi ligde mücadele ediyor?" ve "Transfermarkt kadro değeri ne kadar?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında bulunurken, İtalya temsilcisine ilişkin kulüp bilgileri ve piyasa değeri yakından takip ediliyor.

MONZA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Monza, İtalya'nın futbol kulüplerinden biridir. Tam adı Associazione Calcio Monza olan kulüp, Lombardiya bölgesindeki Monza şehrini temsil ediyor. 1912 yılında kurulan kulüp, son yıllarda yaptığı yatırımlar ve yükselen performansıyla Avrupa futbolunda dikkat çeken ekiplerden biri haline geldi.

MONZA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Monza, 2026-2027 sezonunda İtalya Serie B'de mücadele ediyor. Kulüp, Serie A'da geçirdiği dönemin ardından yeniden Serie B'de yer alırken, üst lige yükselme hedefiyle sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı da bu kapsamda takımın sezon öncesi programında yer alıyor.

MONZA'NIN TRANSFERMARKT DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Monza'nın güncel toplam kadro değeri yaklaşık 46 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Kadro değeri transfer dönemindeki oyuncu giriş-çıkışlarına ve piyasa güncellemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

MONZA'NIN İÇ SAHA MAÇLARINI OYNADIĞI STADYUM

Monza, resmi iç saha maçlarını U-Power Stadyumu'nda oynuyor. İtalya'nın Monza kentinde bulunan stadyum, kulübün uzun yıllardır iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor.

GALATASARAY-MONZA MAÇI HAZIRLIK KARŞILAŞMASI

Galatasaray ile Monza arasındaki mücadele resmi bir Avrupa kupası veya lig maçı değil, yeni sezon öncesinde oynanan özel bir hazırlık karşılaşması niteliği taşıyor. İki ekip de teknik ekiplerin oyuncuları değerlendirmesi ve takım uyumunu artırması amacıyla sahaya çıkıyor.

GALATASARAY-MONZA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık maçı 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.