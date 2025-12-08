Monaco Galatasaray muhtemel 11'ler! Monaco Galatasaray kadroda kimler var? Kaan Ayhan, Singo Lemina, Eren Elmalı, Kazımcan yok mu?

Devler Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya konuk olacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Fransa'ya hareket etti. Sakatlık problemi yaşayan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina kafilede yer almadı. Monaco – Galatasaray mücadelesinin olası 11'leri ve sarı-kırmızılıların maç kadrosu futbolseverler tarafından araştırılıyor.

GALATASARAY MONACO MAÇI İÇİN HAZIR

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Fransa'ya hareket etti. Takımda sakatlıkları süren Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina, bu önemli karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Galatasaray'ın Monaco deplasmanına götürdüğü kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Muhtemel 11'ler:

Monaco : Hradecky, Teze, Salisu, Henrique, Vanderson, L.Camara, D. Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Mario Lemina, İlkay, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Leroy Sane, Osimhen