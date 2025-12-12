Monaco Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

THY EuroLeague heyecanında Monaco ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bu kritik müsabakayı ekran başından izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş, maç saati ve karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına dair detayları merak ediyor.

MONACO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague kapsamında oynanacak Monaco ile Fenerbahçe Beko karşılaşması, basketbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifreli yayınla izlenebilecek.

MONACO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, dijital platform üzerinden hizmet vermektedir. Karşılaşma, S Sport Plus uygulaması aracılığıyla internet üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Platform, ücretli üyelik sistemiyle çalışmaktadır.

MONACO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI S SPORT YAYIN VE FREKANS DETAYLARI

S Sport kanalı;

• Kablo TV: 240

• Tivibu: 73

• Turkcell TV+: 77

• Vodafone TV: 11

numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla da şifreli yayın sunulmaktadır.

MONACO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

EuroLeague'de büyük heyecana sahne olacak Monaco – Fenerbahçe Beko karşılaşması, 12 Aralık Cuma günü oynanacak.

MONACO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

MONACO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Monaco ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği THY EuroLeague maçı, Monaco'da bulunan Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak.