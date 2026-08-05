Dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın saha içindeki başarıları kadar özel hayatı da futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Özellikle gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden eşi Magi Salah hakkında araştırmalar son dönemde hız kazandı. Eğitim hayatı, ailesi, evliliği ve çocuklarıyla merak edilen Magi Salah'ın yaşamına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olsa da güvenilir kaynaklarda yer alan veriler doğrultusunda biyografisi dikkat çekiyor. Peki, Mohamed Salah'ın eşi kimdir? Magi Salah kimdir, kaç yaşında, nereli? Muhammed Salah ile ne zaman evlendi ve kaç çocuğu var? İşte tüm detaylar...

MOHAMED SALAH'IN EŞİ KİMDİR?

Mohamed Salah'ın eşi, tam adıyla Magi Mohammed Sadeq'tır. Kamuoyunda daha çok Magi Salah olarak tanınan Sadeq, Mısırlı yıldız futbolcunun çocukluk yıllarından bu yana hayatında yer alan isimdir.

Magi Salah, eşi Mohamed Salah gibi Mısır'ın Gharbia iline bağlı Nagrig köyünde büyümüştür. Futbol dünyasının en tanınan isimlerinden biriyle evli olmasına rağmen, medya önünde görünmeyi tercih etmemesi ve özel yaşamını gözlerden uzak sürdürmesiyle bilinmektedir.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Magi Salah, ailesine vakit ayırmayı ve sosyal yardım faaliyetlerine destek vermeyi ön planda tutmaktadır.

MAGİ SALAH KİMDİR?

Magi Salah'ın tam adı Magi Mohammed Sadeq'tır. 1994 yılında Mısır'ın Basyoun bölgesine bağlı Nagrig köyünde dünyaya gelmiştir.

Eğitimci bir ailede yetişen Magi'nin anne ve babasının öğretmen olduğu bilinmektedir. İlköğrenimini doğup büyüdüğü köyde tamamlayan Magi Sadeq, aynı okulda eğitim gördüğü Mohamed Salah ile çocukluk yıllarında tanışmıştır.

Üniversite eğitimini İskenderiye Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü'nde tamamlayan Magi Salah, akademik eğitimini başarıyla tamamlamasının ardından mesleki kariyer yerine ailesine ve sosyal sorumluluk çalışmalarına odaklanmayı tercih etmiştir.

Kamuoyuna açık yaşamdan uzak durması nedeniyle Magi Salah hakkında paylaşılan bilgiler oldukça sınırlıdır. Ancak Mısır'da özellikle yardım faaliyetlerine verdiği destek ve mütevazı yaşam tarzıyla tanınmaktadır.

MAGİ SALAH KAÇ YAŞINDA?

Kamuoyuna açık biyografik bilgilere göre Magi Salah, 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Buna göre Magi Salah 32 yaşındadır.

MAGİ SALAH NERELİ?

Magi Salah, Mısır'ın Gharbia iline bağlı Basyoun bölgesindeki Nagrig köyünde doğmuştur.

Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçiren Magi Salah, Mohamed Salah ile de aynı köyde büyümüş ve eğitim hayatının ilk yıllarını aynı okulda sürdürmüştür.

Nagrig köyü, Mohamed Salah'ın dünya futbolundaki başarılarının ardından uluslararası kamuoyunda da tanınan yerleşim yerlerinden biri haline gelmiştir.

MAGİ SALAH İLE MUHAMMED SALAH NE ZAMAN EVLENDİ?

Magi Salah ile Muhammed Salah'ın tanışıklığı ilkokul yıllarına uzanmaktadır.

Çocukluk döneminde başlayan arkadaşlıkları ilerleyen yıllarda birlikteliğe dönüşen çift, uzun süre devam eden ilişkilerinin ardından 17 Aralık 2013 tarihinde evlenmiştir.

Nikâh ve düğün töreni, çiftin doğup büyüdüğü Mısır'ın Nagrig köyünde geleneksel bir organizasyonla gerçekleştirilmiştir.

Evliliklerinin ardından Mohamed Salah'ın Avrupa futbolundaki kariyeri devam ederken Magi Salah da ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir.

MUHAMMED SALAH'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Muhammed Salah ile Magi Salah çiftinin iki kız çocuğu bulunmaktadır.