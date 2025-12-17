Haberler

MIT profesörü Nuno F. Gomes Loureiro kimdir? Nuno F. Gomes Loureiro neden öldü, kim öldürdü?

MIT profesörü Nuno F. Gomes Loureiro kimdir? Nuno F. Gomes Loureiro neden öldü, kim öldürdü?
Güncelleme:
ABD'nin Massachusetts eyaletinde, MIT'nin önde gelen nükleer bilim ve mühendislik profesörlerinden Nuno F. Gomes Loureiro, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Peki, MIT profesörü Nuno F. Gomes Loureiro kimdir? Nuno F. Gomes Loureiro neden öldü, kim öldürdü? Nuno F. Gomes Loureiro ölümüne dair soru işaretlerinin yanıtları haberimizde!

Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno F. Gomes Loureiro, geçtiğimiz günlerde Massachusetts'teki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Peki, MIT profesörü Nuno F. Gomes Loureiro kimdir? Nuno F. neden öldü, kim öldürdü? Detaylar...

MIT PROFESÖRÜ NUNO F. GOMES LOUREIRO KİMDİR?

Massachusetts Institute of Technology (MIT) topluluğu, geçtiğimiz günlerde nükleer bilim ve mühendislik alanındaki önemli bir kaybı yaşadı. ABD'nin Massachusetts eyaletinde evinde silahlı saldırıya uğrayan profesör Nuno F. Gomes Loureiro, yaşamını yitirdi. Portekiz doğumlu olan Loureiro, özellikle manyetize plazma dinamikleri üzerine yaptığı araştırmalarla akademik camiada tanınan bir isimdi.

2000 yılında Lizbon'daki Instituto Superior Técnico'da fizik eğitimi alan Loureiro, 2005'te Imperial College London'da fizik alanında doktorasını tamamladı. Teorik fizik ve füzyon bilimi alanındaki uzmanlığı, onu MIT'de plazma bilimi ve füzyon araştırmaları konusunda öne çıkan bir bilim insanı hâline getirdi.

2016 yılında MIT akademik kadrosuna katılan Loureiro, 2024 yılında üniversitenin Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi'nin direktörlüğüne atandı. MIT tarafından yapılan açıklamalarda, Loureiro'nun çalışmalarının füzyon enerjisi ve evrenin sınırlarındaki karmaşık fiziksel sorunlara odaklandığı vurgulandı. CBS News'e göre Loureiro, temiz füzyon enerjisinin iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl kullanılabileceği konusunda da önemli araştırmalar yürütüyordu.

MIT profesörü Nuno F. Gomes Loureiro kimdir? Nuno F. Gomes Loureiro neden öldü, kim öldürdü?

NUNO F. GOMES LOUREIRO KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nuno F. Gomes Loureiro, 47 yaşında hayatını kaybetti. Portekizli olan Loureiro, lisans eğitimini Lizbon'da tamamlamış ve ardından İngiltere'de doktora yapmıştı. MIT'de uzun yıllar süren akademik kariyeri boyunca hem araştırma hem de eğitim alanında birçok öğrenci ve meslektaşına rehberlik etti.

NUNO F. GOMES LOUREIRO NEDEN ÖLDÜ?

Pazartesi günü yerel saatle 20.30 sularında Massachusetts'in Brookline kentindeki evinde silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede, 47 yaşındaki Loureiro'nun evinde birden fazla kez vurulduğu tespit edildi.

Ambulansla Boston'daki bir hastaneye kaldırılan Loureiro, tüm müdahalelere rağmen Salı sabahı yaşamını yitirdi. Norfolk County Savcılığı, olayın cinayet olduğunu doğruladı ve soruşturmanın hâlen aktif ve devam eden bir cinayet soruşturması olarak yürütüldüğünü açıkladı.

CBS News'e konuşan bir komşu, Pazartesi akşamı "üç yüksek patlama sesi" duyduğunu belirtti. Aynı binada uzun süredir yaşayan Anne Greenwald ise Loureiro'nun küçük çocukları olan bir aile babası olduğunu ve çocuklarının yakındaki bir okula gittiğini aktardı.

NUNO F. GOMES LOUREIRO KİM ÖLDÜRDÜ?

Olayla ilgili olarak yetkililer henüz herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığını açıkladı. Kim tarafından öldürüldüğü konusu hâlen belirsizliğini koruyor ve soruşturma Brookline polisi ve Norfolk County Savcılığı tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
