Mısır Tanrıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mısır Tanrıları filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Mısır Tanrıları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mısır Tanrıları filmini izleyecek olanların merak ettiği Mısır Tanrıları konusu nedir, Mısır Tanrıları oyuncuları kimler ve Mısır Tanrıları özeti gibi konuları inceliyoruz.

MISIR TANRILARI FİLMİ KONUSU: TAHT VE İNTİKAM SAVAŞI

Film, antik Mısır'ın barış dolu topraklarının karanlığa gömülmesini konu alıyor. Acımasız karanlık tanrısı Set, Mısır tahtını ele geçirerek imparatorluğu bir kaos ve çatışma sarmalına sürükler. Eskiden huzurlu ve varlıklı olan bu topraklar artık kargaşanın esiri olmuştur. Set'in bu tiranlığına karşı durabilecek çok az kişi vardır. Sevgilisi tanrı tarafından esir alınan genç ve yetenekli bir hırsız, Set'i devirmek için güçlü tanrı Horus ile beklenmedik bir ittifak kurar. İkilinin bu zorlu mücadelesi, Mısır'ın kaderini belirleyecektir.

MISIR TANRILARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU: YILDIZLAR GEÇİDİ

Yönetmen koltuğunda ünlü isim Alex Proyas'ın oturduğu film, Hollywood'un pek çok başarılı oyuncusunu bir araya getiriyor. Filmin etkileyici dünyasına hayat veren ana kadro ise şu isimlerden oluşuyor:

• Nikolaj Coster-Waldau

• Brenton Thwaites

• Gerard Butler

• Chadwick Boseman

• Élodie Yung

• Courtney Eaton

• Rufus Sewell

• Geoffrey Rush

MISIR TANRILARI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Görsel efektleri ve prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan film, ABD yapımı olup mitolojik atmosferini yansıtmak için geniş çaplı bir prodüksiyon sürecinden geçmiştir. Toplamda 127 dakika süren bu destansı macera, izleyicilerle ilk kez 26 Şubat 2016 tarihinde buluşmuştur. Mısır'ın mistik çöllerini ve devasa piramitlerini fantastik bir dille beyaz perdeye taşıyan yapım, türünün en çok konuşulan örneklerinden biri olmaya devam ediyor.