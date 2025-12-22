Mısır maçı hangi kanalda? Mısır Zimbabve maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Mısır Zimbabve Afrika Uluslar Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Mısır Zimbabve maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Mısır Zimbabve maçını hangi kanal veriyor? İşte Mısır Zimbabve maçı yayın bilgisi!

MISIR ZİMBABVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mısır Zimbabve maçı EXXEN'den canlı yayınlanacak. Mısır Zimbabve maçınıEXXEN platformu kullanıcıları şifresiz canlı yayın ile izleyebilecek.

MISIR ZİMBABVE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mısır Zimbabve maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.