Mısır elendi mi, Mısır Dünya Kupası’ndan elendi mi?

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen Mısır'ın son 16 turundaki performansı, çeyrek final biletini alan takımın belli olmasıyla birlikte gündeme geldi. Peki Mısır turnuvaya veda etti mi, Dünya Kupası'ndan elendi mi? İşte Mısır'ın Dünya Kupası'ndaki son durumuna ilişkin merak edilen tüm detaylar.

MISIR ELENDİ Mİ? ARJANTİN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞLE ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda futbolseverler unutulmaz bir mücadeleye tanıklık etti. Arjantin, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı karşılaşmada Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Lionel Messi'nin önderliğinde geri dönüşe imza atan Tangocular, uzatma dakikalarında bulduğu golle adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından "Mısır elendi mi?", "Arjantin çeyrek finale çıktı mı?" ve "Arjantin'in çeyrek finaldeki rakibi kim olacak?" soruları futbolseverlerin gündemine oturdu. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Mısır, üstün başladığı maçtan mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.

MISIR İLK YARIDA İKİ GOLLÜK AVANTAJ YAKALADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Mısır, 15. dakikada Yasser Ibrahim'in golüyle 1-0 öne geçti. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren Afrika temsilcisi, ilk yarının ilerleyen dakikalarında Zico'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk 45 dakikayı 2-0 önde tamamlayan Mısır, çeyrek final için önemli bir avantaj elde etti.

ARJANTİN İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI

İkinci yarıya çok daha istekli başlayan Arjantin, rakip kalede kurduğu baskının karşılığını Cristian Romero'nun golüyle aldı. Bu golün ardından oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Güney Amerika temsilcisi, 83. dakikada Lionel Messi'nin fileleri havalandırmasıyla skora denge getirdi ve mücadele yeniden başladı.

ENZO FERNANDEZ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Normal sürenin uzatma dakikalarında Arjantin aradığı golü buldu. 90+2. dakikada sahneye çıkan Enzo Fernandez, attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor avantajını koruyan Arjantin, tarihi geri dönüşünü tamamlayarak çeyrek final biletini aldı.

MESSİ PENALTI KAÇIRDI AMA TAKIMINI AYAĞA KALDIRDI

Mücadelenin en dikkat çeken anlarından biri Lionel Messi'nin kaçırdığı penaltı oldu. Arjantin, 21. dakikada penaltı kazanırken yıldız futbolcunun kullandığı vuruşu Mısır kalecisi Shobeir kurtardı. Ancak Messi, ikinci yarıda attığı kritik beraberlik golüyle takımının geri dönüşünde başrol oynayarak maçın kaderini değiştirdi.

MISIR DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETTİ

Bu sonucun ardından Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. Arjantin ise çeyrek finalde Kolombiya ile İsviçre arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek. Tangocular, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşarken Mısır turnuvadan elenen takımlar arasına katıldı.