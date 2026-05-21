İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Peki gözaltına alınan Mirgün Cabas kimdir, ne iş yapıyor? Mirgün Cabas neden gözaltına alındı? Detaylar...

MİRGÜN CABAS KİMDİR?

Mirgün Cabas, 1 Ocak 1971 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Türkiye’de televizyon haberciliği ve gazetecilik alanında uzun yıllar görev yapmış, özellikle haber programları ve söyleşi formatındaki yayınlarla tanınmıştır.

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde farklı kademelerde görev almıştır. Editörlükten haber müdürlüğüne, haber koordinatörlüğünden sunuculuğa kadar uzanan bir kariyer çizgisi bulunmaktadır. NTV ekranlarında hazırlayıp sunduğu programlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Gazetecilik kariyerinin yanı sıra dergi ve yazılı basında da görev almış, farklı platformlarda içerik üretmiştir.

MİRGÜN CABAS NE İŞ YAPIYOR?

Mirgün Cabas, gazeteci, televizyon programcısı ve köşe yazarı olarak tanınmaktadır.

Kariyeri boyunca televizyon haberciliği ve program sunuculuğu ön plana çıkmıştır. NTV ekranlarında yayınlanan farklı programlarda yer almıştır. Bunlar arasında haber ve tartışma formatlı yayınlar dikkat çekmektedir.

Ayrıca 2013 yılında Milliyet Gazetesi’nde “Her Şey” başlığıyla köşe yazarlığı yapmıştır. Yazılı basın deneyimi, televizyonculuk kariyerine paralel şekilde ilerlemiştir.

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde uzun yıllar çalışan Mirgün Cabas, 2013 yılında kurumdan ayrılmıştır.

MİRGÜN CABAS KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1971 doğumlu olan Mirgün Cabas, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

MİRGÜN CABAS NERELİ?

Mirgün Cabas, İzmir doğumludur. Eğitim hayatının bir bölümünü Ankara’da tamamlamış, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde almıştır.

MİRGÜN CABAS NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve basına “ünlüler uyuşturucu soruşturması” olarak yansıyan süreç kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Soruşturma çerçevesinde 14 kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınan isimler arasında bazı sanatçı ve oyuncuların da bulunduğu basına yansımıştır. Haberlere göre listede Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Volkan Bahçekapılı gibi isimler yer almaktadır.