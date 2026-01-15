Miraç Kandili tarihi, dini günleri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Miraç Kandili Recep ayında mı Şaban ayında mı oluyor, Miraç Kandili ne zaman sorusu, kandilin hangi güne denk geldiğini öğrenmek isteyen vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

ÜÇ AYLAR 21 ARALIK PAZAR GÜNÜ BAŞLADI

İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan üç aylar, 1 Recep itibarıyla 21 Aralık Pazar günü başladı. Maneviyatın yoğunlaştığı bu özel dönem, ibadetlerini artırmak isteyen milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla karşılandı.

33 YILDA BİR AYNI YIL İÇİNDE İKİNCİ KEZ ÜÇ AYLAR YAŞANACAK

Takvimlerde nadir görülen bir durum bu yıl gerçekleşiyor. Üç aylar, 33 yılda bir yaşanan döngü kapsamında aynı yıl içerisinde ikinci kez idrak edilecek. Bu durum, hicri takvim ile miladi takvim arasındaki farktan kaynaklanıyor.

ÜÇ AYLARIN İSLAM DİNİNDEKİ ÖNEMİ

Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan, manevi kazançların arttığı mübarek bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in bu aylarda indirilmeye başlanması, beş vakit namazın farz kılınması ve birçok kutsal gecenin bu dönem içerisinde yer alması, üç ayların önemini daha da artırıyor.

ÜÇ AYLARDAKİ KANDİL VE MÜBAREK GECELER

Üç aylar süresince idrak edilecek kandil ve mübarek gecelerin tarihleri de belli oldu. Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek. Ardından 15 Ocak Perşembe günü Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili yaşanacak.

Şaban ayının 15. gecesi olan Beraat Kandili ise 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi ise 16 Mart Pazartesi günü Müslümanlarla buluşacak.

MİRAÇ KANDİLİ RECEP AYININ 27. GECESİ İDRAK EDİLECEK

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) miraca yükseldiği gece olarak kabul ediliyor. Bu mübarek gece, Recep ayının 27. gecesine denk geliyor ve 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.