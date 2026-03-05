Haberler

Mira dizi ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanacak? Mira dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?

Mira dizi ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanacak? Mira dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin dijital yayın dünyasına iddialı bir yapım daha katılıyor: Mira dizisi. Warner Bros. Discovery'nin platformu HBO Max, BKM yapımı ve Meltem Bozoflu imzası taşıyan bu yeni orijinal diziyi izleyicilerle buluşturmak için gün sayıyor. Peki, Mira dizi ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanacak? Mira dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

Warner Bros. Discovery'nin dijital yayın platformu HBO Max, Türkiye'deki içerik yelpazesine yeni bir dizi daha ekliyor. Yapımını BKM üstlendiği, senaryosunu ve yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun üstlendiği Mira dizisi, yayınlanan afişi ve "Her şey yolundaymış gibi..." sloganıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Mira dizi ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanacak? Mira dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar...

MİRA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

HBO Max tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Mira dizisi ilk bölümüyle 13 Mart 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Dizi, bu tarihten itibaren yalnızca HBO Max platformu üzerinden izlenebilecek.

Yeni başlayan dizi, izleyicilere hem dramatik hem de evrensel bir hikaye sunmayı hedefliyor. Özellikle ayrılık, yalnızlık ve yeniden başlama temalarını derinlemesine işleyen Mira, Türkiye'de dijital platformlarda dikkat çekecek önemli yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.

MİRA DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Mira dizisi, Türkiye'de sadece HBO Max platformunda yayınlanacak. Platformun orijinal içerik stratejisi kapsamında sunulacak olan dizi, dijital izleyicilere özel bir deneyim vaat ediyor.

HBO Max'in Türkiye'deki orijinal yapımlarına bir yenisini ekleyen Mira, abonelere yalnızca streaming deneyimiyle değil, aynı zamanda sosyal medyada ve dijital tanıtımlarda da etkileyici bir içerik sunmayı amaçlıyor.

Mira dizi ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanacak? Mira dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?

MİRA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Mira dizisi, başkarakter Mira'nın on yıllık evliliğinin kocasının beklenmedik boşanma talebiyle altüst olmasını merkezine alıyor.

Hiç hazırlıklı olmadığı bu yeni ve yalnız dünyada ayakta kalmaya çalışan Mira'nın hikayesi; maddi bağımlılıklar, toplumsal yargılar ve sosyal baskılar gibi gerçekçi temaları işlerken, ayrılık sonrası "sıfırdan başlama" cesaretini de derinlemesine ele alıyor.

Dizi, "Her şey yolundaymış gibi" davranmaya çalışan bir kadının, kendi kimliğini yeniden inşa etme sürecindeki umut dolu mücadelesini izleyiciye aktarıyor. İzleyiciler, Mira'nın iç dünyasında yaptığı dev keşif yolculuğuna tanık olacak.

MİRA DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Mira dizisi, deneyimli ve sevilen oyuncuların performanslarıyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde:

Nehir Erdoğan (Mira)

Yiğit Özşener

Nezaket Erden

gibi isimler yer alıyor.

Bu güçlü oyuncu kadrosu, Mira'nın duygusal yolculuğunu etkileyici bir şekilde ekranlara taşırken, dizinin dramatik ve gerçekçi temalarını güçlendiriyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

Dünyanın konuştuğu çifti bu kare ele verdi!
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar