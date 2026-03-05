Warner Bros. Discovery'nin dijital yayın platformu HBO Max, Türkiye'deki içerik yelpazesine yeni bir dizi daha ekliyor. Yapımını BKM üstlendiği, senaryosunu ve yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun üstlendiği Mira dizisi, yayınlanan afişi ve "Her şey yolundaymış gibi..." sloganıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Mira dizi ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanacak? Mira dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar...

MİRA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

HBO Max tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Mira dizisi ilk bölümüyle 13 Mart 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Dizi, bu tarihten itibaren yalnızca HBO Max platformu üzerinden izlenebilecek.

Yeni başlayan dizi, izleyicilere hem dramatik hem de evrensel bir hikaye sunmayı hedefliyor. Özellikle ayrılık, yalnızlık ve yeniden başlama temalarını derinlemesine işleyen Mira, Türkiye'de dijital platformlarda dikkat çekecek önemli yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.

MİRA DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Mira dizisi, Türkiye'de sadece HBO Max platformunda yayınlanacak. Platformun orijinal içerik stratejisi kapsamında sunulacak olan dizi, dijital izleyicilere özel bir deneyim vaat ediyor.

HBO Max'in Türkiye'deki orijinal yapımlarına bir yenisini ekleyen Mira, abonelere yalnızca streaming deneyimiyle değil, aynı zamanda sosyal medyada ve dijital tanıtımlarda da etkileyici bir içerik sunmayı amaçlıyor.

MİRA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Mira dizisi, başkarakter Mira'nın on yıllık evliliğinin kocasının beklenmedik boşanma talebiyle altüst olmasını merkezine alıyor.

Hiç hazırlıklı olmadığı bu yeni ve yalnız dünyada ayakta kalmaya çalışan Mira'nın hikayesi; maddi bağımlılıklar, toplumsal yargılar ve sosyal baskılar gibi gerçekçi temaları işlerken, ayrılık sonrası "sıfırdan başlama" cesaretini de derinlemesine ele alıyor.

Dizi, "Her şey yolundaymış gibi" davranmaya çalışan bir kadının, kendi kimliğini yeniden inşa etme sürecindeki umut dolu mücadelesini izleyiciye aktarıyor. İzleyiciler, Mira'nın iç dünyasında yaptığı dev keşif yolculuğuna tanık olacak.

MİRA DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Mira dizisi, deneyimli ve sevilen oyuncuların performanslarıyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde:

Nehir Erdoğan (Mira)

Yiğit Özşener

Nezaket Erden

gibi isimler yer alıyor.

Bu güçlü oyuncu kadrosu, Mira'nın duygusal yolculuğunu etkileyici bir şekilde ekranlara taşırken, dizinin dramatik ve gerçekçi temalarını güçlendiriyor.