Türk televizyon dünyasında heyecanla beklenen yeni dizi "Delikanlı", oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle şimdiden gündeme oturdu. OGM Pictures imzalı projede, genç kuşağın yetenekli isimlerinden Mina Demirtaş ve başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'in bir araya gelmesi bekleniyor. Peki, Mina Demirtaş hangi dizide rol alacak? Mert Ramazan Demir'in partneri kim olacak? Delikanlı dizisinin konusu nedir, ne zaman başlayacak? İşte dizinin konusu, karakter detayları ve diğer merak edilenler…

MİNA DEMİRTAŞ HANGİ DİZİDE ROL ALACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son dönemde "Kızıl Goncalar" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Mina Demirtaş, "Delikanlı" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda Demirtaş, dizide "Dila" karakterine hayat verecek.

Genç oyuncu, daha önceki projelerinde gösterdiği yeteneği ve sahne hâkimiyeti ile dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı hedefliyor. Yönetmen Zeynep Günay ile yapılan son görüşmelerde de Demirtaş'ın rolle ilgili heyecanlı olduğu öğrenildi.

MERT RAMAZAN DEMİR'İN PARTNERİ KİM OLACAK?

Dizinin erkek başrolünde ise Mert Ramazan Demir yer alıyor. Kulislere sızan bilgilere göre Demir'in partneri olarak Mina Demirtaş belirlenmiş durumda. Dizide Demir ve Demirtaş arasında güçlü bir kimya bekleniyor.

Demir'in canlandıracağı Yusuf karakteri, nişanlısı Hazan'a derin bir aşk besleyen, hayallerini gerçekleştirmek için gece taksi şoförlüğü yapan bir genç adam olarak ekranlara gelecek. Dila ile Yusuf arasındaki ilişki ise dizinin ana gerilim eksenini oluşturacak.

'DELİKANLI' DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Delikanlı" dizisinin hikâyesi, Roma sahneleriyle başlıyor ve izleyiciyi sürükleyici bir intikam hikâyesine davet ediyor. Dizide Mert Ramazan Demir'in canlandıracağı Yusuf, önce ailesiyle yaşadığı acı sınavları ardından sevdiği kadını kaybetmesi üzerine büyük bir intikam planı yapıyor.

Hedefindeki kişi ise Dila karakteri. Bu durum, dizinin temel çatışmasını ve dramatik gerilimini oluşturuyor. İzleyici, Yusuf'un hem aşk hem de intikam dolu yolculuğunu ekrandan takip edecek.

'DELİKANLI' DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şu anda "Delikanlı" dizisinin yayınlanacağı kanal netleşmiş değil. Ancak kulis bilgilerine göre, yapım ekibi ve oyuncu kadrosu tamamlandıktan sonra dizi için tarih açıklanacak. Genç ve başarılı oyuncuların yer aldığı bu projeye şimdiden ilgi büyük.