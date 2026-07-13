Mina Başaran'ın ismi, Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından yeniden gündeme geldi. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın yıllar önce hayatını kaybeden kızı Mina Başaran adına yapılan yardım süreciyle ilgili açıklamaları sonrası, sosyal medya kullanıcıları Mina Başaran'ın yaşamını, ailesini ve 2018 yılında yaşanan uçak kazasını araştırmaya başladı. Peki, Mina Başaran kimdir, nişanlısı kim? Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran neden öldü? İşte Mina Başaran'ın hayatına ilişkin merak edilen bilgiler.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Mina Başaran, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Hüseyin Başaran'ın kızıdır. Eğitim hayatını Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Başaran, daha sonra European Business School'da lüks marka yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Eğitiminin ardından aile şirketi olan Başaran Holding'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Mina Başaran, şirketin gelecekteki yöneticileri arasında gösteriliyordu. İş dünyasında genç yaşına rağmen aktif rol üstlenen Başaran, holding bünyesindeki çalışmalarını sürdürürken özel hayatıyla da zaman zaman kamuoyunun gündemine geliyordu.

MİNA BAŞARAN'IN NİŞANLISI KİM?

Mina Başaran, iş insanı Murat Gezer ile nişanlıydı. Çift, evlilik hazırlıklarını sürdürürken düğün öncesinde bekarlığa veda organizasyonu için arkadaş grubuyla birlikte Dubai'ye gitmişti.

Dönüş yolculuğu sırasında yaşanan trajik uçak kazası, yalnızca ailelerini değil Türkiye kamuoyunu da derinden etkiledi. Kazanın ardından planlanan düğün gerçekleştirilemedi.

HÜSEYİN BAŞARAN'IN KIZI MİNA BAŞARAN NEDEN ÖLDÜ?

Mina Başaran, 11 Mart 2018 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönmek üzere havalanan özel jetin İran'ın dağlık bölgesine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kazada uçakta bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında Mina Başaran'ın yanı sıra arkadaşları ile birlikte 2 pilot ve 1 hostes de bulunuyordu.

Mina Başaran, kazanın meydana geldiği tarihte 28 yaşındaydı. Yaşanan uçak kazası, dönemin en çok konuşulan olaylarından biri olarak hafızalara geçti.

MİNA BAŞARAN ANNESİ KİM?

Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran'dır.