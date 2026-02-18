Mimarlar yeşil pasaport alabilecek mi? Mimarlar Odası, ne açıklama yaptı, hangi mesleklere yeşil pasaport verilecek?

18 Şubat itibarıyla mimarlara yeşil pasaport verilmesi gündemdeki sıcak konular arasında yer alıyor. Meclis'e sunulan kanun teklifi, Mimarlar Odası'na kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan mimarlara da hususi damgalı pasaport hakkı tanınmasını öngörüyor. Bu gelişme, hangi meslek gruplarının yeşil pasaport alabileceği ve pasaportun sağladığı ayrıcalıklar konusundaki merakı artırdı. Tüm ayrıntılar haberin devamında…

MİMARLAR YEŞİL PASAPORT ALABİLECEK Mİ?

Meclis'e sunulan kanun teklifine göre, Mimarlar Odası'na kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan mimarlara yeşil pasaport hakkı verilmesi gündemde. Teklif kabul edilirse, mimarlar da diğer meslek grupları gibi hususi damgalı pasaport sahibi olabilecek.

MİMARLAR ODASI NE AÇIKLAMA YAPTI?

Teklifin gerekçesinde meslek odalarının talepleri dikkate alındı. Mimarlar Odası, üyelerinin yurt dışı eğitim, konferans ve bilimsel etkinliklere katılımının mesleki gelişim açısından önemini vurgulamıştı. Kanun teklifi, bu talepleri karşılamayı amaçlıyor.

HANGİ MESLEKLERE YEŞİL PASAPORT VERİLİYOR?

Türkiye'de şu meslek grupları yeşil pasaport kullanabiliyor:

Devlet memurları ve kamu görevlileri (1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışanlar ve emekliler)

Meclis ve hükümet eski üyeleri, eski bakanlar

Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ve emekli olanlar

Devlet sporcusu statüsündeki sporcular

Belirli kamu bankaları ve kurum çalışanları

Belirli ihracat hacmine ulaşan iş insanları ve şirket yetkilileri

Baroya en az 15 yıl kayıtlı avukatlar

HANGİ MESLEKLERE YEŞİL PASAPORT VERİLECEĞİ KONUŞULUYOR?

Şu anda Diş Hekimleri Odası, Veteriner Odası ve Mimarlar Odası'na kayıtlı üyelerin de en az 15 yıl kıdem şartını sağladıkları takdirde yeşil pasaport alabilmeleri için kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Teklif, özel sektördeki meslek mensupları ile kamu sektöründeki eşitliği sağlamayı amaçlıyor.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport, kamu görevlilerine ve belirli meslek gruplarına verilen hususi damgalı pasaporttur. Sahiplerine birçok ülkeye vizesiz giriş veya kolay vize imkânı sağlar ve uluslararası seyahatleri kolaylaştırır.