Milli maç ne zaman, mili maçlar ne zaman oynanacak?

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Milli maç ne zaman oynanacak? Türkiye'nin milli maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. A Milli Takım'ın oynayacağı karşılaşmaların tarihleri ve maç saatleri belli oldukça taraftarların arama motorlarındaki araştırmaları da hız kazanıyor. Peki, milli maçlar ne zaman, Türkiye'nin sıradaki maçı hangi tarihte?

TÜRKİYE-FRANSA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli maç ne zaman, Türkiye-Fransa maçı saat kaçta ve nerede oynanacak? soruları futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Türkiye-Fransa karşılaşması için geri sayım başladı. Ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Peki Türkiye-Fransa milli maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi statta yapılacak?

TÜRKİYE-FRANSA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. A Milli Takım'ın Fransa ile karşı karşıya geleceği mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa milli maçı saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, milli takımın kadrosu ve maçın yayın bilgilerini de araştırıyor.

TÜRKİYE-FRANSA MİLLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasındaki mücadele Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Milli takım, kendi sahasında taraftarının desteğiyle Fransa karşısında mücadele edecek.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki maç programı şöyle:

• 25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa | 21.45

• 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45

• 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45

• 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45

• 12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00

• 15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki maç takvimi kapsamında Türkiye, eylül ayında Fransa ve İtalya ile karşılaşacak. Ekim ayında ise Belçika ve İtalya deplasmanlarına çıkacak. Kasım ayında oynanacak karşılaşmaların ardından milli takımın grup aşamasındaki maç programı tamamlanacak.

Futbolseverler, Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların tarih, saat ve stat bilgilerini yakından takip ediyor. Özellikle Türkiye-Fransa milli maçı, 25 Eylül'de oynanacak olması nedeniyle gündemin öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor.