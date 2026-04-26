Milan Juventus maçı hangi kanalda, Milan Juventus maçı nereden CANLI izlenir?

İtalya Serie A'da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi potasını yakından ilgilendiren dev mücadele için geri sayım başladı. Futbolseverlerin "İtalya Derbisi" tadındaki bu randevu için en çok merak ettiği "Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt buldu. İşte San Siro’da oynanacak bu dev maçın tüm detayları...

Milan ile Juventus arasındaki bu kritik karşılaşma, Türkiye’deki yayın hakları kapsamında S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler S Sport kanalını, mobil cihazlardan veya internet üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus uygulamasını kullanabilirler.

MILAN - JUVENTUS DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’da haftanın en büyük randevusu geldi çattı! Avrupa futbolunun iki devi Milan ve Juventus, Milano'nun ikonik stadı Giuseppe Meazza’da kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışını doğrudan etkileyecek olan bu dev müsabaka, 26 Nisan 2026 Pazar (bugün) günü oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın başlama düdüğü ise saat 21:45'te çalacak.

CANLI İZLE: MILAN - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

İtalya futbolunun kalbinin atacağı bu dev derbi, Türkiye'deki sporseverler için birden fazla platform üzerinden naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip edebileceğiniz kanallar şunlardır:

• S Sport 2

• S Sport Plus (Dijital Platform)

• Tivibu Spor 1

S SPORT 2 VE S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Mücadeleyi S Sport kalitesiyle izlemek isteyen taraftarlar için erişim kanalları şu şekildedir:

• S Sport 2: Turkcell TV+ 78. kanal üzerinden ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli olarak izlenebilir.

• S Sport Plus: İnternet üzerinden çalışan uygulama sayesinde akıllı TV, tablet ve telefonlardan şifreli olarak takip edilebilir.

TIVIBU SPOR 1 FREKANS VE PLATFORM DETAYLARI

Alternatif yayın kanalı olan Tivibu Spor üzerinden maçı izlemek isteyen izleyiciler şu bilgileri kullanabilir:

• Tivibu Spor 1: Tivibu platformu 78. kanal üzerinden izleyicilerle buluşuyor. Yayın, Türksat uydusu ve internet altyapısı üzerinden şifreli olarak abonelere ulaştırılmaktadır.

DEV MAÇIN ADRESİ: GIUSEPPE MEAZZA STADYUMU

Serie A'nın bu kritik 90 dakikasına, Milano şehrinin tarihi stadyumu Giuseppe Meazza (San Siro) ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Milan ile deplasmanda galibiyet arayan Juventus arasındaki bu görkemli rekabet, bu akşam saat 21:45 itibarıyla tüm dünyada futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Osman DEMİR
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Trump İran'a hem konum hem de süre verdi: Havaya uçmadan önce...
Ankara'da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Mantar ararken buldu, eline alıp taşıyınca hayatının şokunu yaşadı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Maç bitti olanlar oldu!
500

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı

2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı

Deprem sanıp dışarı koştular ama işin aslı çok farklı çıktı
Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

Sokak düğünü biter bitmez ortalık kana bulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Bölge beşik gibi! Bingöl'ün ardından bu kez komşu il sallandı