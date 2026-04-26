Milan Juventus maçı hangi kanalda, Milan Juventus maçı nereden CANLI izlenir?

Milan ile Juventus arasındaki bu kritik karşılaşma, Türkiye’deki yayın hakları kapsamında S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler S Sport kanalını, mobil cihazlardan veya internet üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus uygulamasını kullanabilirler.

MILAN - JUVENTUS DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’da haftanın en büyük randevusu geldi çattı! Avrupa futbolunun iki devi Milan ve Juventus, Milano'nun ikonik stadı Giuseppe Meazza’da kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışını doğrudan etkileyecek olan bu dev müsabaka, 26 Nisan 2026 Pazar (bugün) günü oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın başlama düdüğü ise saat 21:45'te çalacak.

CANLI İZLE: MILAN - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

İtalya futbolunun kalbinin atacağı bu dev derbi, Türkiye'deki sporseverler için birden fazla platform üzerinden naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip edebileceğiniz kanallar şunlardır:

• S Sport 2

• S Sport Plus (Dijital Platform)

• Tivibu Spor 1

S SPORT 2 VE S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Mücadeleyi S Sport kalitesiyle izlemek isteyen taraftarlar için erişim kanalları şu şekildedir:

• S Sport 2: Turkcell TV+ 78. kanal üzerinden ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli olarak izlenebilir.

• S Sport Plus: İnternet üzerinden çalışan uygulama sayesinde akıllı TV, tablet ve telefonlardan şifreli olarak takip edilebilir.

TIVIBU SPOR 1 FREKANS VE PLATFORM DETAYLARI

Alternatif yayın kanalı olan Tivibu Spor üzerinden maçı izlemek isteyen izleyiciler şu bilgileri kullanabilir:

• Tivibu Spor 1: Tivibu platformu 78. kanal üzerinden izleyicilerle buluşuyor. Yayın, Türksat uydusu ve internet altyapısı üzerinden şifreli olarak abonelere ulaştırılmaktadır.

DEV MAÇIN ADRESİ: GIUSEPPE MEAZZA STADYUMU

Serie A'nın bu kritik 90 dakikasına, Milano şehrinin tarihi stadyumu Giuseppe Meazza (San Siro) ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Milan ile deplasmanda galibiyet arayan Juventus arasındaki bu görkemli rekabet, bu akşam saat 21:45 itibarıyla tüm dünyada futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.