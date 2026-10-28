Milan Bologna maçı hangi kanalda, Milan Bologna maçı nereden CANLI izlenir?

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Milan – Bologna maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de Serie A’nın yayıncısı S Sport’un dijital platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Milan – Bologna maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

MİLAN BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan ile Bologna arasındaki Serie A karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MİLAN BOLOGNA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport Plus ücretli bir dijital platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

MİLAN BOLOGNA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı televizyonlarda ise S Sport Plus uygulaması aracılığıyla yayın takip edilebiliyor.

MİLAN BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30’da, İtalya yerel saatiyle ise 18.30’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

MİLAN BOLOGNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Milano’daki Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak. San Siro olarak da bilinen stat, Milan’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Milan, taraftarı önünde Bologna karşısında üç puan hedefliyor.

MİLAN VE BOLOGNA HANGİ TAKIM?

Milan, İtalya’nın Milano kentini temsil eden ve Avrupa Kupası ile Şampiyonlar Ligi’nde yedi kez şampiyonluk yaşayan dünya futbolunun en köklü kulüplerinden biri. Milan, bu sezon Avrupa’da UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ediyor. Bologna ise İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesindeki Bologna kentinin takımı. Yedi kez İtalya şampiyonluğu yaşayan Bologna, 2025’te İtalya Kupası’nı kazanarak uzun yıllar sonra önemli bir kupa sevinci yaşamıştı.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden izlenmesi öneriliyor.